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الأحد، 22-08-2021 09:10 م

حظر الرسائل المزعجة في جيميل

How To Block Email Spam In Gmail


الوكيل الإخباري - يستخدم الملايين خدمات جيميل للبريد الإلكتروني حول العالم، وهي تعتبر أشهر خدمة بريد إلكتروني حاليًا.

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إذا كنت تستخدم بريد جيميل كبريد إلكتروني أساسي لك، فهذا يعني أنك تدخله في جميع المواقع التي تشترك فيها.

ولكن يتسبب هذا في إزدحام صندوق الوارد الخاص بك، حيث ترسل أغلب المواقع رسائل بريد إلكتروني مزعجة كجزء من حملات الدعاية الخاصة بها.

لذلك يسمح لك جيميل بحظر هذه الرسائل ومنعها من الوصول، بالإضافة إلى إلغاء الإشتراك في خدمات الرسائل المزعجة من المواقع.

ويمكنك القيام بذلك عبر الضغط على زر إلغاء الإشتراك في خدمة البريد، وتجد هذا الزر تحت إسم المرسل. 

وإذا لم تجد زر إلغاء الإشتراك، فإنك تستطيع حظر المرسل ومنعه من إرسال الرسائل المزعجة، وذلك عبر الضغط على زر الثلاث نقاط للوصول إلى إعدادات الرسالة.

 

وبعد ذلك اختر حظر المرسل، ولكن تمنع هذه الخاصية أي رسالة من هذا المرسل من الوصول إليك.

لذلك يجب ألا تفعلها مع المواقع التي قد تحتاجها وتحتاج إلى الرسائل الواردة منها. 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

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