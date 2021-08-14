السبت 14-08-2021
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السبت، 14-08-2021 01:17 م

حفظ الصفحة عبر أخذ لقطة شاشة كاملة في آيفون عبر PDF

تحميل-صفحات-الإنترنت-كملف-PDF-عبر-آيفون


الوكيل الإخباري - تسمح لك هواتف آيفون بحفظ صفحات الإنترنت كملفات PDF لتتمكن من العودة إليها لاحقًا وقرائتها، أو حتى تتمكن من مشاركتها.

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وتستطيع حفظ الصفحات بأكثر من طريقة عبر هواتف آيفون ودون استخدام أي تطبيقات خارجية. 

 

يمكنك أخذ لقطة شاشة كاملة للصفحة التي ترغب في حفظها بتنسيق PDF مباشرةً، ومن ثم تحفظ هذه اللقطة الكاملة بشكل تلقائي كملف PDF.

وذلك عبر أخذ لقطة شاشة كما تفعل في العادة، ومن ثم اختيار أخذ اللقطة لكامل الصفحة بدلًا من الجزء المعروض منها.

ويمكنك تعديل الملف كما ترغب وتظليل بعض الأجزاء منه إن كنت تفضل ذلك. 

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 




 

 


 

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