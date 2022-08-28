حقيقة تحديد موقعك من الانستجرام ومشاركته مع للآخرين دون إذنك

الوكيل الإخباري - انتشرت بعض الشائعات في الفترة الأخيرة أن إنستجرام Instagram يتتبع بيانات الموقع ويشاركها مع المتابعين الذين يبحثون عن موقعك المحدد ، بينما أنكر آدم موسيري الرئيس التنفيذي للتطبيق هذه الادعاءات.

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وانتشر الموضوع بشكل واسع، بزعم أن "تحديث iOS الجديد" جعل إنستجرام يتمكن من العثور على الموقع مما دفع هذا العديد من الأشخاص للذهاب إلى إعدادات تطبيق إنستجرام على هواتفهم وتعطيل خاصية الموقع داخل التطبيق.

إنستجرام يؤكد أنه يحترم خصوصية المستخدمين

كما ظهر عدد من المنشورات أن آخر تحديث iOS يمكن إنستجرام من الاطلاع على بيانات الموقع للمستخدمين، حيث يجعل المستخدمين يتمكنون من العثور على موقعك الدقيق من خلال إنستجرام، مما دفع هذا العديد من الأشخاص للذهاب إلى إعدادات تطبيق إنستجرام على هواتفهم وتعطيل أذونات الموقع للتطبيق، كما جعل عدد آخر يغلق حسابه على التطبيق أو يقوم بحذفه.

من ناحية إنستجرام ، نفى آدم موسيري الرئيس التنفيذي لإنستجرام بأن التطبيق يتتبع بيانات الموقع ويشاركها أو يقوم بتسريبها مع المتابعين الذين يبحثون عن موقعك المحدد.



وأضاف موسيري، أن المنشورات التي يتم نشرها عن التطبيق، ليست دائمًا أفضل مكان للعثور على معلومات موثوقة و التحقق من المعلومات.

وأوضح موسيري، أن إنستجرام يدعم ميزات علامة الموقع ولكن التطبيق لن يقوم بمشاركتها أو تسريبها مع أشخاص آخرين، وأن إنستجرام لا يمكنه انتهاك السياسات المتعلقة بخصوصية المستخدمين، وليس هناك ما يشير إلى أن تحديث iOS يمكنه فعل ذلك.



وفي حالة إذا كنت قلقًا من أن تطبيقًا ما يستخدم موقعك ، فيجب عليك تعطيله من إعدادات التطبيق بحميع أجهزتك وهواتفك، و يوفر كل من iOS و أندرويد أيضًا خيارات لمشاركة الموقع التقريبي ، ويمكن لكليهما تسجيل سجلات المحفوظات الخاصة بالتطبيقات التي تصل إلى بيانات الموقع.

صدى البلد

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