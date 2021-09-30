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الخميس، 30-09-2021 02:45 م

حل مشكلة قفل الهاتف الذكي بعد إعادة ضبطه

Unlock-Android-Phone-If-You-Forget-the-Password-or-Pattern-Lock


الوكيل الإخباري - تقدم شركة جوجل والشركات المصنعة للهواتف الذكية بعض الأدوات للمساعدة في منع سرقة الهاتف وحماية خصوصيتك عندما يتعلق الأمر بإعادة ضبط الهاتف الذكي.

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وذلك من خلال تضمين ميزة حماية تطالبك بإدخال كلمة مرور الهاتف أو كلمة مرور حساب جوجل قبل أن تتمكن من إعادة تعيين الجهاز واستخدامه كجهاز جديد.

 

إذا تم قفل الهاتف الذكي بعد إعادته إلى وضع المصنع وكنت لا تعرف كلمة مرور شاشة القفل أو كلمة مرور حساب جوجل فإن لديك ثلاثة طرق لفتح الهاتف. وهي:

 

الطريقة الأولى: استخدام أداة استرداد حساب جوجل. ولكن تأكد من أنه يمكنك الوصول إلى الهاتف باستخدام رقم هاتف الاسترداد أو البريد الإلكتروني لحساب الاسترداد. ومن ثم إعادة تعيين كلمة مرور حسابك من جهاز آخر. والانتظار لمدة 24 أو 72 ساعة قبل محاولة إعدادها. ويمكنك ترك الهاتف قيد التشغيل أو إيقاف تشغيله ولكن لا تحاول فعل أي شيء به أثناء الانتظار.


الطريقة الثانية: الإتصال بخدمة عملاء حسابات جوجل من خلال ملء هذا النموذج. ويمكنك ايضًا الاتصال بخدمة الدعم في الشركة المصنعة للهاتف.


الطريقة الثالثة: الإتصال بالشخص الذي اشتريت منه الهاتف الذكي إذا لم تكن أنت المالك الأصلي. ويجب أن يقوم هذا الشخص إما بتزويدك بكلمة المرور أو استرداد أموالك أو مقابلتك شخصيًا لفتح شاشة الهاتف.

 

وبمجرد تمكنك من الدخول إلى الهاتف الذكي، يجب إعداد خيارات استرداد حسابك. وذلك من خلال زيارة صفحة إعدادات الأمان وتسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بك وإضافة خيارات استرداد حسابك.


 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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