حل نهائي لمشاكل كلمات المرور.. هذه المرة من عمالقة التكنولوجيا!

الوكيل الاخباري- في جهد مشترك، أعلنت شركات التكنولوجيا العملاقة أبل وغوغل ومايكروسوفت نهاية الأسبوع الماضي، أنها التزمت ببناء دعم لتسجيل الدخول بدون كلمة مرور عبر جميع منصات الأجهزة المحمولة وسطح المكتب والمتصفحات التي يتحكمون فيها في العام المقبل.



وتزامن هذا الإعلان مع اليوم العالمي لكلمة المرور في الخامس من مايو الجاري.



ويعني هذا أن المصادقة أو الدخول على الحسابات عبر الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل أندرويد، وiOS للأجهزة المحمولة؛ ومتصفحات Chrome وEdge وSafari؛ وبيئات سطح مكتب Windows وmacOS.

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من جانبه، قال المدير الأول لتسويق منتجات المنصات في أبل، كيرت نايت: "مثلما نصمم منتجاتنا لتكون بديهية ولديها قدرة الوصول، فإننا نصممها أيضاً لتكون خاصة وآمنة".



وأضاف "العمل مع الصناعة لإنشاء طرق تسجيل دخول جديدة وأكثر أماناً توفر حماية أفضل وتقضي على نقاط الضعف في كلمات المرور، وهو أمر أساسي لالتزامنا ببناء منتجات توفر أقصى درجات الأمان وتجربة مستخدم شفافة - وكل ذلك بهدف الحفاظ على المعلومات الشخصية بأمان للمستخدمين".



وستتيح عملية تسجيل الدخول بدون كلمة مرور للمستخدمين اختيار هواتفهم كجهاز مصادقة رئيسي للتطبيقات ومواقع الويب والخدمات الرقمية الأخرى، كما أوضحت غوغل في منشور مدونة نُشر يوم الخميس.



وسيكون إلغاء قفل الهاتف بأي شيء تم تعيينه كإجراء افتراضي - إدخال رمز PIN أو رسم نمط أو استخدام فتح بصمة الإصبع - كافياً لتسجيل الدخول إلى خدمات الويب دون الحاجة إلى إدخال كلمة مرور على الإطلاق، وهو ما أصبح ممكناً من خلال استخدام رمز مميز فريد من نوعه يسمى مفتاح المرور يتم مشاركته بين الهاتف وموقع الويب.



ومن خلال جعل عمليات تسجيل الدخول مشروطة بجهاز مادي، تكمن الفكرة في أن المستخدمين سيستفيدون في نفس الوقت من البساطة والأمان.



فبدون كلمة مرور، لن يكون هناك أي التزام بتذكر تفاصيل تسجيل الدخول عبر الخدمات أو تعريض الأمان للخطر عن طريق إعادة استخدام كلمة المرور نفسها في أماكن متعددة. وبالمثل، فإن نظام بدون كلمة مرور سيجعل من الصعب على المتسللين اختراق تفاصيل تسجيل الدخول عن بُعد لأن تسجيل الدخول يتطلب الوصول إلى جهاز مادي؛ ومن الناحية النظرية، فإن هجمات التصيد الاحتيالي التي يتم فيها توجيه المستخدمين إلى موقع ويب مزيف لالتقاط كلمات المرور ستكون أصعب بكثير.

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