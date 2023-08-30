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الأربعاء، 30-08-2023 10:47 ص

حيلة بسيطة لتسريع شحن الهاتف

لا-يعد-انتظار-نفاذ-هاتفك-من-الشحن،-لايصاله-بالشاحن-أخيرا-خيارًا-حكيمًا.


الوكيل الإخباري-في حين يستغرق شحن هاتف "آيفون" أربع ساعات ليصل من الصفر إلى 100%، كشف خبراء عن حيلة في الإعدادات قد تقلل هذا الوقت إلى أكثر من النصف.اضافة اعلان


في التفاصيل، أوضح خبراء التكنولوجيا، بما في ذلك شبكة Verizon الأميركية، عن تعديل بسيط يمكن أن يجعل هاتفك الذكي يشحن بشكل أسرع بأربع مرات، ويمكن أن يصل شحن البطارية إلى 90% خلال ساعة ونصف فقط.

وتكمن الحيلة في الإعدادات - عندما تقوم بتبديل هاتفك إلى وضع الطيران أثناء الشحن.

وضع الطيران يعمل على تعطيل ميزات الشبكة الخلوية والبلوتوث والراديو والواي فاي، والتي تستهلك طاقة البطارية بشكل مستمر في الخلفية.

وعند تشغيل وضع الطيران، يتم تعطيل جميع بروتوكولات الاتصال اللاسلكي، وهذا الوضع مطلوب أثناء الطيران.

وبالنسبة لمستخدمي نظام iOS، يمكن الوصول إلى وضع الطيران من القائمة الرئيسية لتطبيق الإعدادات.

عند فتح الإعدادات، ستجد وضع الطيران موجودًا في الأعلى. بمجرد تنشيطه، يمكنك النزول لأسفل للعثور على خيار البطارية، وتفعيل وضع البطارية المنخفضة، وهذا سيساهم أيضًا في زيادة سرعة الشحن، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

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