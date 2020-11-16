حيلة ذكية.. لتسريع رسائل واتساب الصوتية على الويب

الوكيل الإخباري _ يعد واتساب ويب من التطبيقات التي يتم استخدامها بشكل كبير خاصة اثناء العمل ، وقد لا يملك المستخدم الوقت الكافي للاستماع إلى الرسائل الصوتية العديدة التي يتم إرسالها عبر مجموعات العمل لمواكبة الأحداث بسرعة، الا ان هناك ميزة يقدمها واتساب تتيح لك تسريع الرسائل الصوتية ، وذلك من خلال استخدام ملحق WA Web Plus:

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1. قم بتثبيت المكون الإضافي WA Web Plus، من متجر كروم ثم اضغط "إضافة إلى متصفح كروم".



2. بعد تثبيت هذه الإضافة ستخبرك نافذة منبثقة أن المكون الإضافي سيكون له حق الوصول إلى بيانات إدار واتساب على الويب.



3. انقر فوق "إضافة ملحق Add Extension" للتأكيد.



4. افتح حسابك على واتساب عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع على واتساب ويب.



5. انقر فوق أيقونة الامتدادات على شكل قطعة puzzle، على الجانب الأيمن من شريط البحث وحدد WA Web Plus.



6. في علامة التبويب "المرفقات Enhancements"، الخاصة بالإضافة، انقر فوق تسريع الرسائل الصوتية ضمن القائمة الفرعية "التخصيص Personalization".



7. عند تمكين هذا الخيار، يمكنك اختيار السرعة المطلوبة ما بين: 1.25x ، 1.5x ، 1.75x أو 2x.



المصدر : صدى البلد

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