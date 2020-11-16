الإثنين 16-11-2020
الوكيل الاخباري

التربية تعقد امتحان وطنيا هاما لطلبة الأول الثانوي

المستقلة للانتخاب للوكيل : هنالك نواب ستسقط عضويتهم

هيئة النقل تعلق دوامها اليوم بسبب كورونا

مدير المخابرات الأسبق الرقاد في ذمة الله

أسعار الذهب الإثنيــن 16/11/2020

وفيات الإثنين 16/11/2020

فرصة لأمطار متفرقة ظهر اليــوم

وزير الصحة للوكيل : ما يشاع عن الوضع الوبائي في اربد ليس صحيحا والامور تحت السيطرة

لبنان: 11 وفاة و 1163 إصابة جديدة بكورونا

مدير الشركة المصنعة للقاح كورونا يتوقع عودة الحياة لطبيعتها الشتاء المقبل




الإثنين، 16-11-2020 10:56 ص

حيلة ذكية.. لتسريع رسائل واتساب الصوتية على الويب

واتساب-ويب2


الوكيل الإخباري _ يعد واتساب ويب من التطبيقات التي يتم استخدامها بشكل كبير خاصة اثناء العمل ، وقد لا يملك المستخدم الوقت الكافي للاستماع إلى الرسائل الصوتية العديدة التي يتم إرسالها عبر مجموعات العمل لمواكبة الأحداث بسرعة، الا ان هناك ميزة يقدمها واتساب تتيح لك تسريع الرسائل الصوتية ، وذلك من خلال استخدام ملحق WA Web Plus:
اضافة اعلان

1. قم بتثبيت المكون الإضافي WA Web Plus، من متجر كروم ثم اضغط "إضافة إلى متصفح  كروم".

2. بعد تثبيت هذه الإضافة ستخبرك نافذة منبثقة أن المكون الإضافي سيكون له حق الوصول إلى بيانات إدار واتساب على الويب.

3. انقر فوق "إضافة ملحق Add Extension" للتأكيد.

4. افتح حسابك على واتساب عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع على واتساب ويب.

5. انقر فوق أيقونة الامتدادات على شكل قطعة puzzle، على الجانب الأيمن من شريط البحث  وحدد WA Web Plus.

6. في علامة التبويب "المرفقات Enhancements"، الخاصة بالإضافة، انقر فوق تسريع الرسائل الصوتية ضمن القائمة الفرعية "التخصيص Personalization".

7. عند تمكين هذا الخيار، يمكنك اختيار السرعة المطلوبة ما بين: 1.25x ، 1.5x ، 1.75x أو 2x.

المصدر : صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed-1

قرار صادم جديد من غوغل... حساباتك مهددة بالحذف

images

4 علامات مؤكدة لاختراق حسابك على انستغرام

151681250954944300

بضغطة واحدة.. خفايا لا يعرفها الكثيرون فى ماسنجر تعرضك للخطر

2516947_1536824316

كيفية إدارة إعدادات الخصوصية لمنشورات محددة في فيسبوك

image (1)

فيسبوك تنافس سناب شات.. وتطلق هذه الميزة!

كيف-أعمل-إيميل-جيميل-1200x630-cropped

3 علامات في تطبيق Gmail تؤكد اختراق بياناتك

أخبار متعلقة
iphone-8-dfu-recovery-force-restart-side-button

في هذه الحالات إعادة تشغيل الهواتف الذكية ضرورية!

f8dfa78c6f7d66cfcb7574ae78c52ffd

طرق بسيطة لتسريع جهاز الكمبيوتر الخاص بك

تغيير-المنطقة-البلد-في-متجر-بلاي

جوجل تتيح ميزة جديدة للعثور على التطبيق المناسب

ae10aae63c

جوجل تحذف 3 تطبيقات للأطفال

BeFunky-collage-2020-10-04T104102.770

من يتجسس على كاميرات هواتفنا وكيف نحميها؟