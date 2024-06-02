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الأحد، 02-06-2024 10:46 ص

حيلة ذكية لقراءة الرسائل المحذوفة على "واتساب"

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الوكيل الإخباري- إذا كنت تعتقد أنه عندما تحذف رسالة في محادثة على تطبيق "واتساب" فهي تختفي تماما، فالأمر ليس كذلك، لأن ما أرسلته يظل قابلاً للاسترجاع والقراءة لدى الطرف الآخر.

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ويتيح تطبيق التراسل الفوري "واتساب" حذف الرسائل، سواء في المحادثات الفردية أو الجماعية، بغض النظر عن نظام تشغيل الهاتف الذكي.


ويمكن لمستخدمي هواتف تعمل بـ "أندرويد" و "iOS" و "ويندوز" أن يحذفوا الرسائل، ويعتقد كثيرون أنهم تخلصوا مما حذفوه بشكل نهائي.


ويرى الطرف الذي يستقبل الرسالة علامة على أن المرسل قام بحذف رسالة ما، لكن بوسعه أن يلجأ إلى خاصية النسخ الاحتياطي "backup" من أجل الاطلاع على الرسالة المحذوفة.


وللاطلاع على هذه الرسائل المحذوفة، يكفي أن يقوم الشخص بخطوات بسيطة، أولها إزالة تطبيق "واتساب" الذي يستخدمه أكثر من ملياري شخص، من الهاتف ثم إعادة تحميله والتسجيل فيه.


وعندما يسجل المستخدم للدخول إلى التطبيق، يكون بوسعه أن يستعيد كافة المحادثات، بما في ذلك الرسائل المحذوفة، وعندها يتم عرضها كما لو أنها لم تتعرض للحذف.

 

سكاي نيوز عربية


 




 

 


 

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