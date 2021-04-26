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الإثنين، 26-04-2021 01:29 م

حيلة سحرية لتحرير المساحة من هاتفك دون الاستغناء عن تطبيقاتك الممتعة

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الوكيل الاخباري - يواجه الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية مشكلة كبيرة، بوجود عبء كبير على الجهاز متعلق بعدم وجود مساحة كافية في الهاتف، وحاجتهم إلى حذف تطبيقات أو ما شابه ذلك لتقليل العبء عن سعة تخزين الهاتف.

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يقدم موقع "بوبيولار ساينس" العلمي المتخصص، حلا سحريا يتمثل في إمكانية حذف الرسائل القديمة التي تحتوي على مرفقات ثقيلة، وتستنفذ سعة تخزين هاتفك، ما يجعل جهازك يشعر بعدها ببعض من الحرية.


لا تتفاجأ إذا كان تطبيق الرسائل الخاص بك هو ثاني أكبر تطبيق على هاتفك، حيث يتم تعليق أي صور ترسلها أو تحفظها بشكل استباقي في كل من مكتبة الصور الخاصة بك وتطبيق المراسلة المدمج في الهاتف.


ويقدم التقرير بالخطوات كيفية حذف مرفقات الرسائل من مختلف أنظمة تشغيل الهواتف الذكية.


* حذف مرفقات الرسائل على نظام "آي أو إس" وهواتف آيفون:
- لمسح المرفقات من الرسائل، افتح تطبيق البريد الإلكتروني، وانقر على محادثة
- اضغط على أيقونة المعلومات أسفل الصورة الرمزية لجهة الاتصال.
- مرر لأسفل وسترى فئة واحدة أو أكثر من المرفقات، مثل الصور والروابط والمستندات.
- انقر فوق "رؤية الكل" في الفئة التي تريد مسحها، واضغط على "تحديد" في الجزء العلوي الأيمن،
- ثم انقر فوق تلك التي تريد التخلص منها. بمجرد تحديد العناصر التي تريد إرسالها إلى المهملات، انقر على "حذف" في الجزء السفلي الأيسر، وقم بالتأكيد عن طريق لمس "حذف المرفق" عند ظهوره.
- ستجد أن فئة الصور مقسمة إلى الكل، والصور، ولقطات الشاشة، لذلك إذا كنت تريد استهداف مجموعة واحدة فقط من الصور، يمكنك تضييق التحديد بهذه الطريقة.
- أيضًا، أثناء مزامنة الرسائل عبر الأجهزة، لا تتم عمليات الحذف، لذلك إذا كنت تستخدم الرسائل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فستظل أي مرفقات تحذفها من هاتفك متاحة على سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول.
- يمكنك أيضا مراجعة المرفقات الكبيرة في إعدادات هواتف آيفون عن طريق فتح تطبيق الإعدادات
- وانتقل إلى مساحة تخزين آيفون وحدد الرسائل.
- انقر على "مراجعة المرفقات الكبيرة"، وسترى قائمة بالملفات التي يزيد حجمها عن 4 ميجابايت.
- اضغط على تعديل واضغط على كل واحد تريد حذفه، ثم اضغط على أيقونة سلة المهملات في أعلى اليمين للتخلص منها.
- يمكنك أيضًا التمرير إلى اليسار على كل منها على حدة والنقر على حذف لإرسالها إلى سلة المهملات.
- يمكنك أيضا من نفس الشاشة السابقة تمكين هواتف "آيفون" من الحذف التلقائي للمحادثات القديمة، لإزالة جميع الرسائل والمرفقات التي أرسلتها أو تلقيتها منذ أكثر من عام.


* كيفية حذف مرفقات الرسائل على هواتف "أندرويد":
- على عكس الرسائل على "آي أو إس"، لا يحفظ تطبيق رسائل "غوغل"ب الصور تلقائيًا على جهازك.
- يمكنك التبديل بين خيار للتنزيل التلقائي لرسائل الوسائط في مجلد الرسائل في تطبيق الملفات، ولكن هذا لن يحدث إلا إذا كنت تستخدم البيانات الخلوية، ويمكنك تعطيل الخيار تمامًا.
- لمسح مجلد الرسائل، انتقل إلى الملفات أو الصور (أو مقاطع الفيديو، بناءً على ما تبحث عنه)، ثم قم بالتمرير إلى اليسار للعثور على مجلد الرسائل.
- انقر لفتحه وبمجرد وصولك، اضغط على صورة لتنشيط وضع التحديد وانقر على كل ما تريد إرساله إلى المهملات.
- عند الانتهاء، المس رمز سلة المهملات أعلى اليسار، وأكد عن طريق الضغط على حذف في مربع الحوار الناشئ.
- يمكنك أيضًا الحذف الجماعي عن طريق تحديد الملفات حسب التاريخ.

 

سبوتنيك

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