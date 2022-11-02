حيلة لتفريغ مساحة على آيفون دون حذف تطبيقاتك المفضلة

الوكيل الإخباري-يضطر الكثير من مستخدمي هواتف آيفون لحذف الصور ومقاطع الفيديو وبعض التطبيقات لتحرير مساحة إضافية على الهاتف، ولحسن الحظ هناك طريقة لتحرير بعض المساحة دون أن تضطر لحذف تطبيقاتك المفضلة.



كيفية زيادة مساحة تخزين آيفون دون حذف تطبيقاتك الهامة:



1. اذهب إلى تخزين آيفون

يمكنك العثور على هذا الإعداد في الإعدادات> عام> تخزين آيفون.







2. البحث عن إلغاء تحميل التطبيقات غير المستخدمة

اضغط على هذا الإعداد وستتلقى تأكيداً بأنه ممكّن.







3. انتظر حتى يختفي الإعداد

بمجرد اختفاء الإعداد، يتم تمكينه، وسيبدأ إلغاء تحميل التطبيقات غير المستخدمة في الخلفية تلقائياً.







4. لإعادة تنزيل تطبيق تم إلغاء تحميله، انقر فوق الرمز الخاص به

يظل رمز التطبيق موجوداً، وإذا كنت بحاجة إلى التطبيق في وقت ما في المستقبل، فسيقوم جهاز آيفون بتنزيله وتثبيته من متجر ابل.

ونظراً لأن معظم التطبيقات تشغل مساحة أكبر بكثير من أي بيانات مرتبطة، فهذه طريقة سهلة لتفريغ مساحة تخزين إضافية.







5. لتعطيل إلغاء تحميل التطبيقات تلقائياً ، انتقل إلى Offload Unused Apps إذا كنت ترغب في تعطيل إلغاء تحميل التطبيقات تلقائياً، فانتقل إلى الإعدادات> متجر التطبيقات وقم بإيقاف تشغيل إلغاء تحميل التطبيقات غير المستخدمة.

أحد عيوب هذا النوع من التفريغ هو أنه تلقائي، ولا يمكنك التحكم في التطبيقات التي يتم إلغاء تحميلها.







6. لإلغاء التحميل يدوياً، ابحث عن التطبيق الذي تريد إلغاء تحميله في مساحة تخزين آيفون

هناك طريقة للقيام بذلك يدوياً، وهي الانتقال إلى الإعدادات> عام> تخزين آيفون والعثور على التطبيق الذي تريد إلغاء تحميله، والنقر عليه، ثم النقر فوق تطبيق إلغاء التحميل.

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