حيل جمالية شهيرة على تيك توك

الوكيل الإخباري - خلال العام الماضي، كان هناك العديد من النصائح والحيل الجمالية على تطبيق "تيك توك"، والتي انتشرت حول العالم، بل وأحدثت ضجة واسعة، نظرًا لتجربتها من قبل الملايين من الفتيات.



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واشتهر عدد متزايد من الأشخاص بأغانيهم الجذابة وحركات الرقص، حيث كانت الفتيات يلجأن إلى "تيك توك"، للحصول على النصائح والحيل والتوصيات عبر جميع الموضوعات، بما في ذلك الجمال، ومن أشهر الحيل الجمالية المُستخدمة على التطبيق ما يلي:

1. الشريط اللاصق للحصول على العيون المجنحة

هل يؤدي القيام بتحديد العيون المجنحة إلى دخولك في دوامة؟ ابتكرت خبيرات التجميل عبر تطبيق تيك توك، حيلة الشريط اللاصق لتسهيل المهمة عليكِ.

وكشفت خبيرات التجميل عن كيفية استخدام الشريط لإنشاء قالب للجناح الأكثر مثالية ونضارة، حيث يمكنك فقط تلطيخ اللون بأصابعك، وهذه الحيلة ممتازة لذوات العيون المُبطنة، واللاتي يكافحون لجعل عيونهن تبدو مثالية أيضًا.

2. بكرات الشعر للحصول على التموجات الطبيعية

إذا كنتِ تحاولين الحصول على شعر مموج بشكل طبيعي، وتكافحين من أجل تحقيق نتائج طويلة الأمد، فقد شاركت إحدى مستخدمات "تيك توك"، نصيحتها من خلال استخدام البكرات لفترة طويلة، حيث نصحت بمدة لا تقل عن 10 دقائق، لكنها تركت البكرات لمدة تصل إلى ساعة في بعض الأحيان، ووصلت إلى نتيجتها النهائية الرائعة.

3. تموجات متدفقة باستخدام الجوارب

قد يكون لدينا الكثير من الوقت هذه الأيام لتجعيد شعرنا يدويًا، لكن من تريد أن تكدح بمكواة التجعيد عندما تكون هناك طريقة أسهل؟ أوضحت مستخدمة "تيك توك"؛ لمتابعاتها كيفية تجعيد شعرها الطويل بشكل جميل بمجرد استخدام الجوارب.

ببساطة ضعي بلسمًا يترك على الشعر، وجربي بعض الجوارب للالتفاف حول أقسام شعرك، ثم اخلدي للنوم مع الجوارب، واستيقظي مع تجعيد الشعر المطاطي.

4. الصابون لتثبيت حواجبك

اكتسبت هذه النصيحة شعبية على "تيك توك" شهرة واسعة، لأنها ساعدت الفتيات في الحصول على حواجب جذابة وطبيعية في بضع ثوانٍ، من دون شراء منتج مخصص لذلك.

عرضت التيك توكر bllueeyedcai استخدامها لقطعة صابون مبللة وتمشيطها باستخدام فرشاة الحواجب على حاجبيها، وتسمح هذه التقنية لكل خصلة من شعر الحاجب بالانفراد بعيدًا عن باقي الشعر، ما يمنح الحواجب مظهرًا أكثر كثافة ولمعانًا دون المبالغة في ذلك.

زهرة الخليج

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