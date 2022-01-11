حيل غير معروفة يمكن أن تفعلها السماعات اللاسلكية AirPods

الوكيل الإخباري - على مدار الأعوام الماضية، اقتحمت السماعات اللاسلكية Airpods العالم وأحدثت ثورة في طريقة استماعنا للموسيقى، ورغم ذلك فهي حافلة بالحيل غير المعروفة إذا ما كان استخدامها يقتصر على الاستماع للموسيقى أو الرد على المكالمات.

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نستعرض في هذا التقرير حيلاً غير معروفة عن السماعات اللاسلكية AirPods:



1- التقاط الصور

عندما يكون تطبيق الكاميرا مفتوحاً، يؤدي الضغط على أي من زري مستوى الصوت في Apple EarPods إلى التقاط صورة.

2- تخطي الأغاني

هل تريد تخطي أغنية في قائمة أغانيك المفضلة؟ لا داعي لإخراج جهاز الآيفون من جيبك لتضغط على "التالي". ما عليك سوى الضغط على الزر الأوسط في EarPods، وسوف ينتقل الجهاز إلى تشغيل الأغنية التالية.

3- إعادة الأغنية نفسها

عبر الضغط على الزر الأوسط ثلاث مرات سريعاً، يمكن إعادة تشغيل الأغنية نفسها مرة أخرى من البداية، حسب موقع Reader's Digest.

4- تخطي المقدمة

إذا أردت الاستماع لمقطع معين، يمكن الضغط على الزر الأوسط مرتين، ولكن لا تترك تلك النقرة الثانية. سيتم تقديم الموسيقى بسرعة حتى ترفع إصبعك.

5- كأداة مساعدة للسمع

إذا كنت تواجه مشكلة في السمع، فقد تتمكن أجهزة AirPods من الجيل الثاني من مساعدتك.

أضافت شركة Apple ميزة جديدة تسمى Live Listen مع iOS12. ضع هاتفك بالقرب من الشخص الذي تريد سماعه جيداً، ستلتقط AirPods بعد ذلك صوت الشخص.

عربي بوست

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