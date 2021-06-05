حيل واسرار يجهلها الكثير في نتفليكس.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري - تعتبر خدمة نتفليكس أحد أهم منصات البث على الإنترنت، وهذا لأنها جعلت فكرة بث المحتوى وخصوصًا المسلسلات والأفلام فكرة رائجة.

اضافة اعلان



ولأنها تمتلك شركة إنتاج كبيرة تعمل مع الكثير من المخرجين والممثلين العالميين والمحليين، وهذا يجعل مكتبة المحتوى الموجودة عليها الأكبر بين جميع منصات البث.





وتمتاز نتفليكس بنظام تسعير يعتمد على المنطقة، وهذا يعني أن سعر الخدمة يختلف من بلد لأخرى بحسب الحالة الاقتصادية لهذه البلد.

ولكن تمتلك منصة نتفليكس مجموعة من الحيل والأسرار التي لا يعرفها الكثير، وهذا ما نتحدث عنه اليوم.

الاعتماد على تقييمات وعروض خارجية:





تعتمد نتفليكس على نظام تقييمات خاص بها، وهو مختلف عن المواقع العالمية مثل IMDB و Rottern Tomato.

ولكن تستطيع إضافة هذه التقييمات مع العروض الخارجية التي تكون متاحة على المنصات الأخرى.

وحتى تتمكن من إضافة هذه الأمور الخارجية فأنت في حاجة لتحميل إضافة لمتصفح جوجل كروم تدعى Enhancer.

وتعمل هذه الإضافة مع موقع Simkl لقواعد بيانات المستخدمين عن الأفلام والمسلسلات أيضاً.

الوصول إلى المحتوى الممنوع في بلدك:

تعتمد نتفليكس على نظام تسعير بحسب المنطقة، وكذلك تقوم بإضافة وإزالة المحتوى من المنصة بحسب الدولة.

ولذلك فإن سكان الولايات المتحدة يمكنهم الوصول إلى محتوى مختلف عن سكان اليابان مثلًا، ويمكنك فتح جميع المحتوى الموجود في نيتفليكس عبر تغيير موقعك الجغرافي.

وحتى تتمكن من خداع نتفليكس لتظن بأنك في مكان مختلف، فإنك تحتاج لاستخدام تطبيقات VPN أو التطبيقات الخاصة على نيتفيلكس.

وتوجد تطبيقات مثل SmartFlix تعمل حصرًا مع نتفليكس لتغير مكانك الجغرافي وحتى يظن الموقع أنك في بلد أخرى.

مشاهدة المحتوى مع اصدقائك عن بعد:

أصبح هذا الأمر رائجًا بسبب التباعد الاجتماعي، وهي أن تشاهد المسلسل أو الفيلم عبر نتفليكس أثناء إجراء مكالمة فيديو.

ولكن الأمر ليس سهلًا كما تظن، وذلك لأن نتفليكس تستخدم نظام حماية معقد على محتواها لتمنعه من التسجيل والتسريب عبر الانترنت.

ولذلك يجب أن تستخدم تطبيقًا خاصًا بهذا مثل Rabbit.

المصدر- البوابة العربية للأخبار التقنية













