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الإثنين، 06-12-2021 03:55 م

حيل يمكن استخدامها على فيسبوك قد تجعل تجربة تصفح التطبيق أفضل

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الوكيل الإخباري - يعد "فيسبوك" أحد أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداما في العالم. ورغم معرفة أساسيات ما تقدمه المنصة، إلا أن هناك ميزات مخفية ربما لا يدركها الكثيرون.

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وإذا كنت من محبي "فيسبوك"، فلن ترغب في تفويت تجربة بعض هذه الميزات المفيدة، والتي يمكن أن تجعل تجربتك مع التطبيق أفضل كثيرا.

 

ميزة الخطوط الفاخرة
يوجد منشئ خطوط يستخدمه الأشخاص لإبراز مشاركاتهم على "فيسبوك" أو منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، ويسمى هذا الموقع Cool Fancy Text Generator.
وعند اعتماد هذا الموقع، تحتاج فقط إلى كتابة نصك وتحديد الخط الذي تريده ثم نسخ النص إلى "فيسبوك".

 

كتم الأصدقاء المزعجين
إذا كنت لا تريد حذف أو حظر شخص ما على "فيسبوك" ولكنك تجد منشوراته مزعجة حقا، فيمكنك محاولة كتمها.
انقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليسرى لمنشور مزعج واضغط على خيار إخفاء جميع المشاركات عن هذا الشخص أو "تأجيلها" لمدة 30 يوما.

 

التحكم في إشعارات "فيسبوك"
يمكن أن تصبح إشعارات "فيسبوك" مزعجة، خاصةً إذا كانت تصلك عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات على هاتفك.
وللتحكم في هذا، انتقل إلى "الإعدادات والخصوصية"، ثم انقر على خيار "الإعدادات"، ثم اختر "الإشعارات"، وبعد ذلك شغّل أو أوقف تشغيل الطريقة التي تريد تلقي الإشعارات بها.

 

استخدم Text Delights
إذا كنت تعلق على مشاركة شخص ما وتكتب كلمات مثل "تهانينا" أو "راد"، فقد تلاحظ ظهورها بلون مختلف.
وهذا يعني أنك تتمتع بميزة Text Delight، والتي تضيف المزيد من المرح على منشورات مستخدم ما، حيث أنه إذا قمت بالنقر فوق الكلمة المميزة، فستظهر رسوم متحركة ممتعة.

 

المصدر - روسيا اليوم 

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