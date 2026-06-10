حين تتدخل التكنولوجيا في دورة الحياة

وفقاً لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، تسعى غوغل للحصول على موافقة وكالة حماية البيئة الأميركية لإطلاق ملايين من ذكور البعوض المعقّمة في كاليفورنيا وفلوريدا، ضمن مشروع قد يصل إلى 64 مليون بعوضة خلال عامين، بهدف الحد من تكاثرها.
تعتمد الفكرة على إطلاق ذكور بعوض لا تلسع البشر، محمّلة ببكتيريا "وولباخيا"، بحيث يؤدي التزاوج مع الإناث إلى عدم فقس البيوض، ما يقلل أعداد البعوض تدريجياً دون استخدام مبيدات كيميائية.
وتأتي هذه التجربة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتوسع بيئات البعوض، ما زاد المخاوف الصحية المرتبطة بأمراض مثل حمى الضنك.
ورغم أن التقنية تبدو صديقة للبيئة مقارنة بالمبيدات، فإنها تثير تساؤلات حول التكلفة، والاستمرارية، ومدى قبول المجتمعات المحلية لإطلاق كائنات حية في البيئة، إضافة إلى ضرورة مراقبة النتائج على المدى الطويل.
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