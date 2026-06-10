حين تتدخل التكنولوجيا في دورة الحياة

الوكيل الإخباري- تبدو الفكرة غريبة للوهلة الأولى: شركة غوغل تدخل في “معركة البعوض”. لكن خلف الخبر قصة أوسع تتعلق بالمناخ والصحة العامة وحدود تدخل التكنولوجيا في الطبيعة.

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وفقاً لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، تسعى غوغل للحصول على موافقة وكالة حماية البيئة الأميركية لإطلاق ملايين من ذكور البعوض المعقّمة في كاليفورنيا وفلوريدا، ضمن مشروع قد يصل إلى 64 مليون بعوضة خلال عامين، بهدف الحد من تكاثرها.



تعتمد الفكرة على إطلاق ذكور بعوض لا تلسع البشر، محمّلة ببكتيريا "وولباخيا"، بحيث يؤدي التزاوج مع الإناث إلى عدم فقس البيوض، ما يقلل أعداد البعوض تدريجياً دون استخدام مبيدات كيميائية.



وتأتي هذه التجربة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتوسع بيئات البعوض، ما زاد المخاوف الصحية المرتبطة بأمراض مثل حمى الضنك.