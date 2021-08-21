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السبت، 21-08-2021 01:11 م

خاصية تسارع الفأرة في ويندوز

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الوكيل الإخباري - تعتبر خاصية تسارع الفأرة “Mouse Acceleration” واحدة من الخواص الهامة في أجهزة الحاسب الشخصي وأنظمتها الحديثة إلا أن التعامل مع هذه الخاصية والاعتياد عليها قد يكون صعبًا خصوصًا في نظام ويندوز.

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يتغير مستوى حركة مؤشر الفأرة عند تفعيل خاصية التسارع بناءًا على عاملين أساسيين. العامل الأول هو مدى الحركة التي يحركها المستخدم للفأرة والعامل الثاني هو سرعة الحركة نفسها.


وعند تحريك الفأرة بسرعة شديدة يتحرك المؤشر على الشاشة بسرعة شديدة هو الآخر. وهو ما يعني أن هناك علاقة طردية تربط بين العمليتين.


وفي حالة إلغاء تفعيل خاصية تسارع الفأرة تتغير العملية بأكملها حيث أن المؤشر في هذه الحالة سيتحرك بسرعة ثابتة مهما كانت سرعة تحريك المستخدم للفأرة ويتوفر خيار إلغاء تفعيل تسارع الفأرة في جميع إصدارات ويندوز الحديثة كما سلف الذكر، إلى جانب نظام macOS كذلك.

 

وبالنسبة للاعبين المحترفين، خصوصًا أولئك الذين يلعبون ألعاب تنافسية سريعة تعتمد على التصويب، فهذه الخاصية قد تكون مفيدة ومضرة في نفس الوقت.

 

وتظهر فائدتها في أنها تسمح للاعبين بتحريك المؤشر بسرعة كبيرة في حالة أنهم يستخدمون شاشات ذات قياسات أو أبعاد كبيرة. وفي حالة أن هذه الخاصية غير موجودة فسيحتاج اللاعب لتحريك الفأرة أكثر من مرة للوصول لهدفه ضمن محتوى الشاشة. ومن ناحية أخرى فهذه الخاصية قد تفقد الفأرة دقتها في التصويب.

 

ويضحي بعض اللاعبين بتلك السرعة في مقابل الدقة، بينما تحتاج بعض الألعاب الأخرى مثل ألعاب MOBA لسرعة شديدة في مقابل الحاجة لدقة أقل نسبيًا.


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

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