السبت 02-09-2023
الوكيل الاخباري

توضيح من وزيرة التنمية بشأن القروض والمساعدات المُقدمة للمواطنين المستحقين

تشكيلات أكاديمية في الطفيلة التقنية - أسماء

بيان هام صادر عن المملكة العربية السعودية

التربية: 25 ألف طالب انتقلوا من المدارس الخاصة إلى الحكومية

التعليم العالي تعلن صرف مستحقات طلبة المنح والقروض

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة امير

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في دير علا غداً - أسماء

ضبط 5500 طن ارز غير صالحة للاستهلاك في الزرقاء

تعميم من وزارة التربية والتعليم للمديريات في المحافظات

إطلاق الفعاليات الختامية لمسابقة ريادة الأعمال والابتكار لليافعين

السبت، 02-09-2023 06:45 م

خاصية جديدة في "اكس" تهم كل المستخدمين

515ee33ed65b8d524246b8a5dc2db72a


الوكيل الإخباري - أتاحت منصة إكس (تويتر سابقًا) للمستخدمين إمكانية إخفاء اعجاباتهم. 

وقالت المنصة إنه يتم حاليا طرح هذه الميزة لمشتركي "X Premium"، وهي خدمة الاشتراك المدفوعة للشركة. 

ولإخفاء الإعجاب يمكن للمستخدمين الانتقال إلى إعدادات ملفاتهم الشخصية والتبديل إلى خيار "إخفاء الإعجابات".

اضافة اعلان

 

وعند تمكين هذا الخيار، سيتم إخفاء علامة التبويب "الإعجابات" في الملف الشخصي للمستخدم عن الجميع، بما في ذلك أنفسهم.

تأتي هذه الخطوة بعد مطالبة العديد من المستخدمين بهذه الميزة، بوصفها تمنح المزيد من الخصوصية والتحكُّم في وجودهم عبر الإنترنت.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

الولايات المتحدة تنفي منع مبيعات الرقائق إلى الشرق الأوسط

fullhd_5dc34e4561e7bc376c5dda25bd768df9a1ffc89d-2

10 مزايا وحيل قد لاتعرفها في واتساب

unnamed-file-960

18 ايلول .. هذا النوع من الاجهزة يودع ماسنجر لايت !

gmail-illustration-991350838-5b86e21d46e0fb0025ef2335-768x470

تنبيه هام لمستخدمي " Gmail"

facebook-instagram-logos-phones-1

ميتا تدرس فكرة مثيرة للجدل .. الدفع مقابل استخدام فيسبوك وانستغرام !

maxresdefault

لا رسائل على ماسنجر الشهر الحالي .. اليك افضل البدائل

أخبار متعلقة
64ee527f4c59b76b1a149bcd

ميتا تشطب آلاف الحسابات على فيسبوك وانستغرام لهذا السبب!

image

تحذير هام لجميع مستخدمي "واتساب"

64ec98b94236046e386379b7

كيف توقف تنصت وتجسس هاتفك عليك الآن؟!

image

ثغرة أمنية في WinRAR تسمح بالتحكم في جهازك بالكامل

388512_18_1692165782

إكس تؤخر الوصول إلى المحتوى على موقعي رويترز ونيويورك تايمز ‭ ‬

image-146

بعد تغيير شعار "تويتر".. ما مصير الطائر المغرد؟