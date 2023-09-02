خاصية جديدة في "اكس" تهم كل المستخدمين

الوكيل الإخباري - أتاحت منصة إكس (تويتر سابقًا) للمستخدمين إمكانية إخفاء اعجاباتهم.



وقالت المنصة إنه يتم حاليا طرح هذه الميزة لمشتركي "X Premium"، وهي خدمة الاشتراك المدفوعة للشركة.



ولإخفاء الإعجاب يمكن للمستخدمين الانتقال إلى إعدادات ملفاتهم الشخصية والتبديل إلى خيار "إخفاء الإعجابات".

اضافة اعلان

وعند تمكين هذا الخيار، سيتم إخفاء علامة التبويب "الإعجابات" في الملف الشخصي للمستخدم عن الجميع، بما في ذلك أنفسهم.



تأتي هذه الخطوة بعد مطالبة العديد من المستخدمين بهذه الميزة، بوصفها تمنح المزيد من الخصوصية والتحكُّم في وجودهم عبر الإنترنت.

