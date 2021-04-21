الأربعاء 21-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

نعى وفاة 3 أشخاص .. اخر ما كتبه المرحوم النائب المجالي - صور

روسيا تطالب 10 من موظفي السفارة الأمريكية بمغادرة أراضيها مع نهاية اليوم

الملك يؤكد لعباس موقف الأردن الداعم لحقوق الفلسطينيين

الرياطي ستخلف المجالي في مجلس النواب

الأمانة: 78 انذارا لمنشآت مخالفة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وفاة النائب حازم المجالي

رواتب متقاعدي الضمان في البنوك غدا

ثلاثينية برئة واحدة وتعاني السرطان تناشد بتوفير الأكسجين

فلسطين تشيد بدور الأردن في مواجهة تهجير أهالي الشيخ جراح

الأربعاء، 21-04-2021 03:45 م

خاصية جديدة من انستغرام لمعالجة خطاب الكراهية

826045d0-1b4a-493d-bf6c-5dd4c61af97b


الوكيل الاخباري - تعتزم شركة إنستغرام، التابعة لفيسبوك، تدشين خاصية جديدة لمعالجة خطاب الكراهية والإساءات، وذلك بالكشف على الكلمات والرموز التعبيرية التي تحمل في ثناياها إساءة.

اضافة اعلان

وقالت الشركة الأميركية الرائدة إنها ستستحدث خاصية لمنع المستخدمين من الإطلاع على الرسائل التي ربما تتضمن إساءات، وذلك من خلال مرشحات لاكتشاف الكلمات والعبارات والرموز التعبيرية التي تنطوي على إساءة على تطبيق تبادل الصور الشهير.


وبخلاف هذا المرشح الاختياري للرسائل المباشرة المسيئة، قالت الشركة، الأربعاء، إنها ستزيد صعوبة تحايل أصحاب الحسابات المحظورة على المستخدمين والاتصال بهم عبر حسابات جديدة.


وعمدت إنستغرام إلى تعزيز جهودها لمعالجة خطاب الكراهية والإساءات عبر الإنترنت على منصتها الأكثر شعبية من تطبيق فيسبوك الرئيسي بين المراهقين والشباب.

 

ويمكن للمستخدمين تشغيل المرشح من خلال إعدادات الخصوصية في التطبيق، وبإمكانهم أيضا إدخال كلمات أو عبارات أو رموز تعبيرية خاصة بهم يريدون منع ظهورها على حساباتهم، أو تجنب استقبالها في طلبات الرسائل الخاصة بهم.


ونقلت رويترز عن إنستغرام إنها ستترك للمستخدمين حرية الإبلاغ عن الرسائل التي سيتم تحويلها إلى ملف سري للطلبات، أو مسحها، أو فتحها.


وأضافت أن الخاصية الجديدة التي تسري فقط على طلبات الرسائل المباشرة، لا على صندوق الرسائل الواردة نفسه، ستظهر في بعض البلدان خلال الأسابيع المقبلة.


وخلال بضعة أسابيع سيتاح لكل المستخدمين منع من يريدون من أصحاب الحسابات المحظورة من الاتصال بهم عبر إنستغرام بعد حظر حساباتهم.

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
واتساب3

واتسآب تعالج ثغرات برمجية كانت تهدد خصوصية بيانات المستخدمين

1048758395_0_159_3074_1822_1000x541_80_0_0_95c323ab14b28150e7677c27d95e1dec

آمازون تطلق أقمارا صناعية بمحركات روسية

EzaLN97XoAA58ir

شراء مجموعة من الروبوتات لمحاربة مشكلة التوظيف في أمريكا

akrales_170602_1743_0020.0

اكتشاف جديد يثبت وجود 'سوس تويتر'

فيسبوك-مسنجر

مستخدمو 'فيسبوك ماسنجر' في 84 دولة يواجهون الخطر

فيسبوك

ميزة من فيسبوك لمستخدميه تساعدهم على حماية جميع منشوراتهم

أخبار متعلقة
1047453451_0_75_1921_1096_705x375_80_0_0_f20e8d7e4e90c3e1455242284c3645a3

حيل ذكية تجعلك تتصفح الإنترنت بطريقة المحترفين

6079a21583f83-780x470

غوغل تبتكر اختصارا جديدا يسهل البحث في الإنترنت

20658601771618648162

حل سحري للقضاء على بطء الإنترنت في المنزل

Capturesfdfd_0

تحذير.. هكذا يستهدف قراصنة 'لينكد إن' المستخدمين

تطبيقات-3

أول تطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي يدفع لك الأموال!.. تعرف عليه

5f45667a89aff80028ab7dd5

كيف تستخدم اختبار سرعة الإنترنت من غوغل