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الأحد، 01-08-2021 03:23 م

خاصية قراءة الشاشة على إنستغرام لفاقدي البصر

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الوكيل الإخباري - يستخدم فاقدي البصر أو أصحاب النظر الضعيف عدد من التقنيات التي تساعدهم على تصفح الإنترنت، وأهم تلك التقنيات هي خاصية قراءة ووصف محتوى الشاشة، إلا أن استخدام هذه الخاصية على شبكة مثل إنستاجرام قد يكون غريبًا.

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تعتمد خواص قراءة الشاشة “Screen Reader” على نص يقوم المستخدمين بإدخاله يدويًا، لكن عادةً ما يهمل المستخدمين إضافة هذا النص، وفي هذه الحالة تقوم الخاصية بقراءة نص افتراضي.


وحسبما ذكرت Danielle McCann، منسق شبكات التواصل الاجتماعي في الاتحاد الوطني للمكفوفين فما تقوم تقنيات قراءة الشاشة بإنتاجه من محتوى صوتي في هذه الحالة قد يكون مثيرًا للسخرية في أوقات عديدة، وفي أوقات أخرى يتم وصف محتوى الصور بشكل خاطئ.


وقد ذكرت أنها في وقت قريب، وأثناء تصفح إنستغرام بالاعتماد على قارئ الشاشة نظرًا لإعاقتها، قد سمعت الوصف “قطتين لونهم بني يجلسان على سطح قماشي”. إلا أن زوجها كان بجانبها في هذا الوقت، وأوضح لها أن هذا وصف خاطئ.

 

وحينها كانت الصورة الأصلية تضم إعلانًا لمتجر متخصص في لوازم الزفاف.

 

ومحتوى الصورة كان عبارة عن إمرأة ترتدي فستان الزفاف، وهو أمر بعيد كل البعد عن القطط.


وبالفعل، الأخطاء التي ترتكبها تقنيات وصف محتويات الشاشة كثيرة ومختلفة.

 

إلا أنها قد ساعدت فاقدي البصر على تصفح الشبكات الاجتماعية حتى لو مع تجربة استخدام غير مثالية.


ويهتم عدد كبير من المستخدمين بتوضيح النص الوصفي لصورهم، والمعروف باسم Alt Text، وهي خاصية أصبحت شبكات اجتماعية عديدة منها إنستاجرام توفرها.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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