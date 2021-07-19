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الإثنين، 19-07-2021 01:27 م

خاصية View Once في واتساب

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الوكيل الإخباري - يُعد تطبيق واتساب واحد من أضعف التطبيقات من حيث المواصفات والخواص التي يقدمها، لكنه -وبطريقة ما- الأكثر استخدامًا حول العالم والأكثر جذبًا للمستخدمين. لكن يبدو أن فيسبوك تحاول تطوير واتساب بشكل تدريجيي، حيث يبدأ التطبيق أخيرًا في الحصول على خاصية View Once.

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هذا بعد حصوله على عدد من الخواص مسبقًا، وفي ظل وجود تسريبات عن مميزات أخرى مستقبلية.

 

خاصية View Once -أي المشاهدة لمرة واحدة بالعربية- هي خاصية تشرح نفسها من اسمها.

 

ببساطة، ستتيح لك الخاصية الجديدة إرسال صورة أو فيديو لأي شخص بشرط أن تتم المشاهدة لمرة واحدة فقط، أي بمجرد أن يتم مشاهدة المحتوى سيتم حذفه بشكل كامل ولن يتمكن الطرف الآخر من مشاهدته مرة أخرى.


ويلاحظ أن الخاصية موجودة بالفعل لدى معظم التطبيقات المنافسة، أصل هذه الخاصية يعود لتطبيق Snapchat وتقريبًا هذه هي فكرته الأساسية، ومن غير الغريب أن ترى فيسبوك “تقتبس” من سناب شات.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

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