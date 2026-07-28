الثلاثاء 2026-07-28 12:54 م

خبراء يحذرون مستخدمي فيسبوك من إعدادات قد تكشف بياناتهم

ثب
تعبيرية
 
الثلاثاء، 28-07-2026 11:29 ص
الوكيل الإخباري-   يحذر خبراء الأمن الرقمي مستخدمي فيسبوك من إهمال إعدادات الخصوصية، إذ قد يؤدي تركها على الوضع الافتراضي إلى إتاحة معلومات شخصية مثل الصور والمنشورات وقائمة الأصدقاء لأشخاص غير معروفين.اضافة اعلان


وينصح المختصون بمراجعة إعدادات الخصوصية، وتفعيل أدوات مثل "فحص الخصوصية"، وتحديد من يمكنه رؤية المحتوى، وإخفاء قائمة الأصدقاء، ومنع ظهور الحساب في نتائج البحث الخارجية.

وأكد الخبراء أن مراجعة هذه الإعدادات بشكل دوري تساعد على تقليل مخاطر انتحال الهوية والاحتيال الإلكتروني، خاصة مع تغيّر خيارات الخصوصية بعد تحديثات المنصة.
 
 


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