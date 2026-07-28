خبراء يحذرون مستخدمي فيسبوك من إعدادات قد تكشف بياناتهم

وينصح المختصون بمراجعة إعدادات الخصوصية، وتفعيل أدوات مثل "فحص الخصوصية"، وتحديد من يمكنه رؤية المحتوى، وإخفاء قائمة الأصدقاء، ومنع ظهور الحساب في نتائج البحث الخارجية.
وأكد الخبراء أن مراجعة هذه الإعدادات بشكل دوري تساعد على تقليل مخاطر انتحال الهوية والاحتيال الإلكتروني، خاصة مع تغيّر خيارات الخصوصية بعد تحديثات المنصة.
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