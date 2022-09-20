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الثلاثاء، 20-09-2022 02:21 م

خبراء يحذرون من تطبيقات تستنزف بطارية هاتفك

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الوكيل الإخباري - يتعرّض كثير من مُستخدمي الهواتف الذكية لمشكلة كبيرة بسبب نفاذ البطارية بشكل مُفاجئ دون سبب واضح، الأمر الذي جعل عدد من خبراء التقنية يتجهون لإعداد بحث مُعمّق، لمعرفة السبب وراء نفاذ البطارية، حيث اتضح بالفعل أن بعض التطبيقات تستنزف بطاريات الهواتف دون عِلم المستخدمين.

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وبحسب موقع SheFinds فإن الأسلوب الخاص باستخدام التطبيقات هو من يقرر إذا كانت البطارية ستسمر في أدائها بشكل جيد أم أنها في النهاية ستشهد تدني واضح في العمر الخاص بها وكذلك مستوى الأداء، كما أن هناك عدد من التطبيقات دون غيرها هي الأكثر استنزافا للبطارية. 

 

تطبيق Snapchat  سناب شات
 أن تطبيق سناب شات هو "أحد تلك التطبيقات الرهيبة التي تتجاهل عمر بطارية هاتفك، وستستهلك الإشعارات بطارية هاتفك وتجعلها مشغولة طول الوقت ".

 

تطبيقات البث المباشر 
ويحذر درو من أن تطبيقات البث المباشر والبث التلفزيوني تستهلك قدرًا كبيرًا من طاقة البطارية مثل تطبيقات YouTube و Netflix وغيرها، حيث أنها تعمل على تشغيل شاشة بطارية هاتفك قيد التشغيل دائمًا، كما أنه يمكنك بسهولة الانخراط في مشاهدة عرض واحد ، والذي بدوره  يتحول إلى عرضين ، ثم خمسة عروض وهكذا، ثم بحلول الوقت الذي تنتهي فيه من مشاهدة المسلسل المفضل لديك ، ربما يكون عمر بطاريتك قد تضاءل بشكل كبير.

 

تطبيق الطقس وتطبيقات الألعاب
ومن الأفضل أن أي تطبيق لا تستخدمه ويستهلك مساحة على هاتفك يجب حذفه بدون تفكير، خاصة تطبيقات الألعاب ، التي تستهلك قدرًا كبيرًا من طاقة البطارية، ولكن يجب العلم أن تطبيق الطقس هو أحد أكثر التطبيقات استهلاكًا للبطارية على هواتف، حيث تتمثل إحدى طرق تقليل البطارية التي يتم استهلاكها في إيقاف تشغيل إشعارات الطقس، ويجب الانتقال إلى الإشعارات داخل التطبيق ثم قم بإيقاف تشغيل Severe Weather.

 

صدى البلد

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