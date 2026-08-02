خبراء يحذرون من ميزة في الهاتف قد تهدد خصوصيتك

الوكيل الإخباري- حذر خبراء الأمن الرقمي من أن تفعيل مشاركة الموقع الجغرافي بشكل دائم عبر تطبيقات المراسلة ومنصات التواصل الاجتماعي قد يعرض خصوصية المستخدم للخطر، إذ يتيح للتطبيقات تتبع تحركاته وعاداته اليومية.

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وأوضحوا أن أنظمة Android و iPhone توفر خيارات للتحكم في أذونات الموقع، مثل السماح بالوصول مرة واحدة، أو أثناء استخدام التطبيق فقط، أو منعه نهائياً، إضافة إلى إمكانية مشاركة الموقع التقريبي بدلاً من الدقيق.