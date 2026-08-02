الأحد 2026-08-02 10:22 ص

خبراء يحذرون من ميزة في الهاتف قد تهدد خصوصيتك

شي
تعبيرية
 
الأحد، 02-08-2026 08:40 ص

الوكيل الإخباري-   حذر خبراء الأمن الرقمي من أن تفعيل مشاركة الموقع الجغرافي بشكل دائم عبر تطبيقات المراسلة ومنصات التواصل الاجتماعي قد يعرض خصوصية المستخدم للخطر، إذ يتيح للتطبيقات تتبع تحركاته وعاداته اليومية.

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وأوضحوا أن أنظمة Android و iPhone توفر خيارات للتحكم في أذونات الموقع، مثل السماح بالوصول مرة واحدة، أو أثناء استخدام التطبيق فقط، أو منعه نهائياً، إضافة إلى إمكانية مشاركة الموقع التقريبي بدلاً من الدقيق.


كما نصح الخبراء بمراجعة أذونات الموقع بشكل دوري، وإيقاف مشاركة الموقع عند انتهاء الحاجة إليها، وتجنب نشر الموقع المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أثناء السفر أو مغادرة المنزل، حفاظاً على الخصوصية وتقليل مخاطر استغلال البيانات.

 
 


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