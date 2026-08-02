خبراء يحذرون من ميزة في الهاتف قد تهدد خصوصيتك

وأوضحوا أن أنظمة Android و iPhone توفر خيارات للتحكم في أذونات الموقع، مثل السماح بالوصول مرة واحدة، أو أثناء استخدام التطبيق فقط، أو منعه نهائياً، إضافة إلى إمكانية مشاركة الموقع التقريبي بدلاً من الدقيق.
كما نصح الخبراء بمراجعة أذونات الموقع بشكل دوري، وإيقاف مشاركة الموقع عند انتهاء الحاجة إليها، وتجنب نشر الموقع المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أثناء السفر أو مغادرة المنزل، حفاظاً على الخصوصية وتقليل مخاطر استغلال البيانات.
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