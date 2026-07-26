خبراء يكشفون حقيقة تنصت الهواتف على المستخدمين

وتشير تقارير إلى أن نظامي iOS وAndroid لا يسمحان للتطبيقات بالوصول إلى الميكروفون دون إذن المستخدم، بينما يستمع المساعد الصوتي فقط إلى كلمات التفعيل، ثم يبدأ معالجة الأوامر.
ولتعزيز الخصوصية، يُنصح بمراجعة أذونات التطبيقات، وتقييد الوصول إلى الميكروفون والموقع، وتعطيل تتبع الإعلانات، واستخدام شبكة VPN عند الحاجة.
-
أخبار متعلقة
-
جلد إلكتروني جديد يمنح الروبوتات قدرة الإحساس وإصلاح التلف
-
ميزة جديدة في تيليغرام قد تغيّر طريقة استخدامك للتطبيق
-
ميزة أمان في واتساب ينصح الجميع بتفعيلها
-
ميزة في خرائط غوغل تساعد على توفير الوقت والوقود
-
وداعًا لكلمات السر.. تقنية جديدة تفرض نفسها
-
إنستغرام تطلق ميزة جديدة.. تعرف عليها
-
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل 890 مليون يورو ويخاطر بإثارة حفيظة واشنطن
-
ميتا تطلق تجربة جديدة لإنشاء قصص أطفال بالذكاء الاصطناعي