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خبراء يكشفون حقيقة تنصت الهواتف على المستخدمين

س
تعبيرية
 
الأحد، 26-07-2026 10:31 ص

الوكيل الإخباري-   يثير ظهور إعلانات تتوافق مع أحاديث المستخدمين تساؤلات حول ما إذا كانت الهواتف الذكية تتنصت على المحادثات.

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إلا أن خبراء الأمن السيبراني يؤكدون أن الهواتف لا تستمع سرًا لأغراض إعلانية، وأن تخصيص الإعلانات يعتمد على تحليل البيانات، مثل الموقع الجغرافي، وسجل التصفح، والتطبيقات المستخدمة، وليس على تسجيل المحادثات.


وتشير تقارير إلى أن نظامي iOS وAndroid لا يسمحان للتطبيقات بالوصول إلى الميكروفون دون إذن المستخدم، بينما يستمع المساعد الصوتي فقط إلى كلمات التفعيل، ثم يبدأ معالجة الأوامر.


ولتعزيز الخصوصية، يُنصح بمراجعة أذونات التطبيقات، وتقييد الوصول إلى الميكروفون والموقع، وتعطيل تتبع الإعلانات، واستخدام شبكة VPN عند الحاجة.

 
 


gnews

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