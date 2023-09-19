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الثلاثاء، 19-09-2023 03:17 م

خبر سار لعشاق لعبة "الشطرنج"

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة أوبرا نسخة خاصة من متصفحها الشهير للكمبيوتر وأجهزة أندرويد لعشاق الشطرنج.

وأعلنت الشركة أنها تعاونت مع موقع "Chess.com" لدمج لعبة الشطرنج مباشرة في  المتصفح.

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وتظهر النسخة الخاصة باللعبة رمزاً  لموقع "chess.com" في الشريط الجانبي لواجهة المتصفح.


وبدل فتح علامة تبويب للموقع، يمكن تثبيت اللوحة للعب الشطرنج مباشرة داخل المتصفح، ويمكن بالشريط الجانبي الوصول السريع إلى ألغاز الشطرنج والمشغلين المباشرين والألعاب الجارية.


أما على نظام  أندرويد، فهناك نسخة جديدة كاملة من المتصفح متاحة في المتجر، حسب أوبرا. ويمكن اختيار البنية المخصصة لإظهار العديد من المحتويات التي تهم الشطرنج على الصفحة الرئيسية، بما فيها المقالات والفيديوهات.


يشار إلى أن شركة أوبرا دمجت خدمات أخرى في الشريط الجانبي لمتصفحها منذ اسنوات، مثل TikTok، وWhatsApp، وInstagram. وأصدرت أخيراً متصفحها Opera One، بعد تحسينه بواسطة الذكاء الاصطناعي لتوليد ودعم خدمات أخرى مبنية على نماذج "جي بي تي".

 

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