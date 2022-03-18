الجمعة 18-03-2022
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الجمعة، 18-03-2022 10:22 م

خبر سيئ لمشتركين نتفليكس: توجه لفرض رسوم اضافية

للللللللللللللل


الوكيل الإخباري - بعد سنوات من التغاضي، يبدو أن منصة نتفليكس الأميركية، ستبدأ بمعاقبة المتحايلين الذين يشاركون كلمة السر مع غيرهم بهدف التوفير.

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وأعلنت المنصة الشهيرة أنها ستجري تجارب في تشيلي وكوستاريكا والبيرو لفرض رسوم على مشتركيها إذا أعطوا كلمات المرور الخاصة بهم لمستخدمين خارج منازلهم.


وينبغي على المشتركين بموجب التجربة دفع مبلغ إضافي غير رسم اشتراكهم الشهري (نحو ثلاثة دولارات في تشيلي و2,99 دولار في كوستاريكا ونحو 2,12 دولار في البيرو) لكي يتمكنوا من إضافة ما يصل إلى حسابين إضافيين إلى ملفهم الشخصي، وفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية.


من جانبها، قالت مدير قسم ابتكار المنتجات في نتفليكس شنغيي لونغ في بيان "لقد حرصنا دائماً على أن نسهل على الأشخاص، الذين يعيشون معاً تشارُك حساباتهم على نتفليكس مع ميزات مثل ملفات التعريف المنفصلة أو إمكان تزامن المشاهدة" بين أكثر من شخص في المنزل الواحد، في ما يتعلق ببعض أنواع الاشتراكات المتميزة.


وأضافت "رغم أن هذه الميزات تحظى بشعبية كبيرة، فإنها تتسبب أيضاً بنوع من الارتباك" في ما يتعلق بالحالات التي يمكن فيها مشاركة اشتراك نتفليكس.

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