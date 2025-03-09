خبير: "الفأر الصوفي" خطوة ناجحة على طريق إحياء الماموث

الوكيل الإخباري- يشير البروفيسور ميخائيل ليبيديف من جامعة موسكو إلى أن التجارب الجينية على الفئران تجرى منذ فترة طويلة، ولكن كيفية تطبيقها على الأفيال، وماذا سينتج هذا ما هو غير معروف.



ووفقا له، نجحت شركة Colossal Biosciences الأمريكية، التي تسعى إلى إحياء الماموث بحلول عام 2028، في إنتاج "فأر صوفي" يشبه الماموث في صوفه.

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ويقول: "تهدف الشركة إلى تعديل فيل وراثيا والحصول على ماموث. وقد وصلوا حاليا إلى مرحلة جيدة، حيث أخذوا فأرا وعدلوا ثمانية جينات تتحكم في نمو الشعر، وأنتجوا "فأرا مشعرا" له ملامح الماموث. أعتقد أنهم حققوا نجاحا كبيرا".



ويضيف: "ولكن هناك شكوك، هل سيكون الماموث الصوفي المعاد نسخة جينية مطابقة للماموث. أم سيكون فيلا معدلا".