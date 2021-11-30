خبير تقني يحث على حذف فيسبوك مسنجر الآن بسبب الخصوصية

الوكيل الإخباري - حذر أحد الخبراء التقنيين من أنه إذا كنت واحدا من 1.3 مليار مستخدم على "فيسبوك مسنجر"، فستتلقى بعض "الأخبار السيئة للغاية".

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ويتمثل هذا النبأ السيئ في أن منصة "ميتا"، التي تمتلك "فيسبوك"، أكدت أن بعض التحديثات الأمنية الهامة ستتأخر.

وأكد عملاق التكنولوجيا أن التشفير من طرف إلى طرف على النظام الأساسي لن يتم تفعيله لمدة عام آخر على الأقل بالرغم من تحديد مدى أهميته.



وقال رئيس السلامة العامة في "ميتا": "إننا نأخذ وقتنا لتصحيح هذا الأمر. لا نخطط لإنهاء الطرح العالمي للتشفير من طرف إلى طرف افتراضيا عبر جميع خدمات المراسلة لدينا حتى وقت ما في عام 2023".



وقالت شركة "فيسبوك" إن تطبيق "مسنجر" كان سيحصل على تشفير شامل في "2022 على أقرب تقدير"، والآن قامت بتأجيل الأمور لمدة عام كامل.



وهذه الميزة تعد هامة للغاية بالنظر إلى ما قاله أنتيغون ديفيس، رئيس السلامة العامة في "ميتا"، حول أن التشفير ضروري للحفاظ على رسائلك "آمنة من المتسللين والمحتالين والمجرمين".

وحث خبير الأمن السيبراني، زاك دوفمان، عبر مقال كتبه في مجلة "فوربس"، مستخدمي تطبيق "مسنجر" على تغيير الأنظمة الأساسية.

المصدر - روسيا اليوم