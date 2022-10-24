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الإثنين، 24-10-2022 04:26 م

خبير تقني يحذر من تطبيقات تحريك الصور

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الوكيل الإخباري-حذَّر خبير تقني من خطورة استخدام التطبيقات الخاصة بتحريك الصور.

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وأوضح حسن حامد، خلال لقائه مساء أمس في برنامج «المصيدة الرقمية» على شاشة قناة «دي إم سي»، أن هذا النوع من التطبيقات هدفه جمع بيانات المستخدمين.


وقال حامد إن التطبيق يعمل على جمع البيانات من خلال الموافقة على استخدام هذه الصور في تدريب نماذج ذكاء صناعي.


وأضاف: «لو تفاعلت 50 مرة على فيسبوك، الاحتمالات هي أن فيسبوك يعرفك أكثر من أهلك».


وذكر أن منصات التواصل الاجتماعي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تفسير سيكولوجية المستخدم من خلال تحديد الحالة الشعورية، والاهتمامات والأفكار والهوايات، ورصد سلوكيات الاستهلاك، ومعرفة المعاملات الاجتماعية الخاصة.


من جهته، أوضح أحمد إبراهيم، صانع محتوى، أن الذكاء الاصطناعي للتطبيقات يستخدم البيانات الخاصة للمستخدمين وينتهك الخصوصية من خلال المايك والكاميرا.


وأكد الدكتور محمد أبو السعود، متخصص في التسويق الرقمي، أن خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي تتبع تحركات بحث المستخدمين في كل تطبيق على الهاتف المحمول.


ولفت إلى أنها أنشأت آلات للتنبؤ بما سوف يقوم به المستخدمون، من خلال تقسيمهم فئاتٍ عن طريق الإعجابات والمشاركات ووضعهم في نماذج محددة.

 

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