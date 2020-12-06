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الأحد، 06-12-2020 10:54 ص

خبير روسي: روسيا تطور الذكاء الاصطناعي بشكل مغاير عن دول العالم

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الوكيل الاخباري - كشف مدير العلوم والتكنولوجيا في وكالة الذكاء الاصطناعي الروسية، رومان دوشكين، عن السبب الرئيسي لعدم قيام روسيا بإنشاء وتطوير روبوتات قتالية تعمل بالذكاء الاصطناعي.

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وجاءت تصريحات دوشكين خلال مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الروسية في المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي المنظم في روسيا قال فيه إن "روسيا لديها واحدة من أبرز وأنجح المدارس في تكوين وإنشاء الذكاء الاصطناعي في العالم، كما أن هناك منافسة قوية مع الدول الأخرى".


وأضاف دوشكين قائلا: "إن البحث في مجال الذكاء الاصطناعي في دول أخرى يسير في المسار الخطأ".


وتابع قائلا: "بدأت الولايات المتحدة والصين في سباق تسلح بالذكاء الاصطناعي ومن الجيد أننا لم نشارك بهذا السباق، حيث إنهم يتجهون نحو زيادة قوة الحوسبة، وصناعة المزيد من الخلايا الاصطناعية سينتج مشكلة جديدة والتي قد تبدأ بقتل الناس بعضهم البعض بمساعدة نظام الذكاء الاصطناعي".


وأكد دوشكين أن الهدف من علم الذكاء الاصطناعي هو فهم طبيعة الوعي البشري والعقل من خلال نمذجة العمليات المعرفية، معتبرا أن روسيا ستستمر في تطوير هذا المجال وقيادة العالم.


 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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