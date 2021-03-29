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الإثنين، 29-03-2021 03:34 م

خبير روسي يكشف كيف يمكن منع التنصت على الهواتف الذكية

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الوكيل الاخباري - كشف سيرغي كوزمينكو كبير الخبراء في اختبار جودة المنتجات الرقمية في شركة "روس كاتشيستفو" عن طريقة توقف التنصت على الهواتف الذكية.

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وأوضح كوزمينكو أن "الحد من التنصت على المكالمات الهاتفية وجمع البيانات الشخصية يتأتي باستخدام إعدادات الهاتف الذكي. ويتعين على وجه الخصوص، الدخول إلى قسم (التطبيقات) وتعطيل الوصول إلى الميكروفون ومكبرات الصوت والكاميرا والموقع بداخله".


ويمكن لأصحاب الهواتف الذكية أيضا تعطيل الإعلانات المضمنة للشركة المصنعة، ويتطلب ذلك في نظام التشغيل أندرويد إلى الانتقال إلى إعدادات الإعلانات في غوغل وإيقاف تشغيل شريط تمرير تخصيص الإشهارات.


أما في أجهزة "iPhone" فيمكنك الانتقال إلى الإعدادات والخصوصية وخدمات الموقع وخدمات النظام، ثم القيام بإيقاف تشغيل "iAd" تحديد الموقع الجغرافي. ثم انتقل إلى الإعدادات والخصوصية والإعلانات وشغّل: "تقييد تتبع الإعلانات".


ولفت كبير المتخصصين في اختبار جودة المنتجات الرقمية إلى أن الهاتف الذكي إذا كان مصابا بفيروس، فقد يواجه صاحبه المراقبة المحترفة والتنصت على المكالمات الهاتفية.

 

روسيا اليوم

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