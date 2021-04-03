خبير يحذر من استخدام الهواتف الذكية في أماكن معينة

الوكيل الاخباري - يمكن أن يتسبب استخدام الهواتف الذكية في بعض الأماكن بعواقب وخيمة، كما أن وضع الهاتف في الجيب يمكن أن يؤثر على الصحة.

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بحسب تصريحات لستانيسلاف كوساريف، مدير كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة "سينيرجي" الروسية، فإنه لوقت ليس بالبعيد كان يعتقد بأن إستخدام الهواتف الذكية في الطائرة يمكن أن يؤثر على عمل نظام الملاحة الخاص بالطائرة، الأمر الذي دعى شركات الطيران العالمية إلى حظر استخدامه في الرحلات.



وأضاف" طور مصنعو الهواتف الذكية خصيصا لهذه الحالات ما يعرف بـ"وضع الطائرة" والذي لايعمل فيه الانترنت والواي فاي والبلوتوث،إالى أن وكالة السلامة الأوروبية رفعت الحظر في 2014".



وأشار الخبير إلى أن مصنعي الأجهزة يكتبون في التعليمات أنه لا يوصى باستخدام الأدوات في محطات الوقود وبالقرب من الحاويات حيث يوجد الوقود أو المواد الكيميائية.



كما وينصح بإيقاف تشغيل الهاتف لوجود إشارات وإرشادات خاصة، حيث يمنع أيضا في المؤسسات الطبية، إذ يمكن أن يؤثر تشغيل الهاتف الذكي على الأجهزة الطبية.



وأضاف المختص، الأجهزة الحديثة تتعايش بهدوء مع الأجهزة المحمولة، وأن الأجيال السابقة من المعدات الطبية يمكن أن تتصرف بشكل غير متوقع، مما قد يؤثر على التشخيص.



وحذر كوساريف من أنه، من الناحية النظرية، يمكن أن ينفجر الهاتف أو يشعل النيران بالقرب من مرافق تخزين الوقود أو المواد الكيميائية، بحسب ما نقل موقع "برايم".







المصدر : سبوتنك