خبير يكشف خطر استخدام بصمة الإصبع لفتح الهاتف

الوكيل الإخباري _ حذر رئيس مختبر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الروسي، تيمور ساديكوف، من استخدام ميزة بصمة الإصبع لفتح الهاتف أو الكمبيوتر، كون الأجهزة نفسها تمثل أنظمة تتبع عالية الجودة لأصحابها.





وقد اشار الى امكانية حماية الهاتف عبر كلمات مرور قوية، التي يجب تغييرها بشكل دوري، حيث يمكن اختيار كلمات معقدة وصعبة جدا، بينما بصمة الإصبع هي واحدة فقط".





حيث ان التطور التكنولوجي الكبير لأجهزة استشعار بصمات الأصابع الحديثة، قد يفشل في عمله بشكل دوري، باعتباره قابل للاتساخ ، كما أن إصابة الإصبع يمكن أن تشكل مشكلة كبيرة تمنعك من فتح الهاتف.

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واضاف أنه في هذه الحالة يتم إدخال كلمة مرور احتياطية من لوحة المفاتيح، لكن مع مرور الوقت يمكن نسيانها.



ويعد استخدام الهواتف المزودة بمستشعر بصمات الأصابع، وسيلة فعالة لجمع المعلومات عن الأشخاص، وهناك أعداد كبيرة من الأشخاص ممن لا يريدون مشاركة معلوماتهم البيولوجية مع شركات أخرى.



مؤكدا إن أفضل طريقة لحماية الهاتف هي اختيار كلمة مرور معقدة وصعبة، وتغييرها بشكل دوري.

المصدر : سبوتنيك

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