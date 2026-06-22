خدعة «اشتر الآن وادفع لاحقاً» تحت المجهر

وأوضح التقرير أن الضغوط الاقتصادية وعصابات الجريمة المنظمة تدفع بعض الأشخاص للمشاركة في عمليات احتيال مقابل مبالغ مالية بسيطة، عبر أساليب مثل الادعاء بعدم استلام البضائع أو عدم طلبها، إضافة إلى استغلال خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً» والعقود الائتمانية.
كما حذرت الشركة من استمرار نشاط سرقة الهويات والاستيلاء على الحسابات الإلكترونية، مشيرة إلى أن العصابات الإجرامية عادت للتركيز بشكل أكبر على استهداف مستخدمي أجهزة الكمبيوتر المكتبية.
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