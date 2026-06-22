خدعة «اشتر الآن وادفع لاحقاً» تحت المجهر

الوكيل الإخباري- كشف تحليل أجرته شركة LexisNexis Risk Solutions عن ارتفاع عمليات الاحتيال في التجارة الإلكترونية التي يرتكبها عملاء حقيقيون، لتشكل 38.8% من إجمالي حالات الاحتيال عالمياً خلال عام 2025.

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وأوضح التقرير أن الضغوط الاقتصادية وعصابات الجريمة المنظمة تدفع بعض الأشخاص للمشاركة في عمليات احتيال مقابل مبالغ مالية بسيطة، عبر أساليب مثل الادعاء بعدم استلام البضائع أو عدم طلبها، إضافة إلى استغلال خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً» والعقود الائتمانية.