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خدعة «اشتر الآن وادفع لاحقاً» تحت المجهر

يغ
تعبيرية
 
الإثنين، 22-06-2026 10:06 ص

الوكيل الإخباري-   كشف تحليل أجرته شركة LexisNexis Risk Solutions عن ارتفاع عمليات الاحتيال في التجارة الإلكترونية التي يرتكبها عملاء حقيقيون، لتشكل 38.8% من إجمالي حالات الاحتيال عالمياً خلال عام 2025.

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وأوضح التقرير أن الضغوط الاقتصادية وعصابات الجريمة المنظمة تدفع بعض الأشخاص للمشاركة في عمليات احتيال مقابل مبالغ مالية بسيطة، عبر أساليب مثل الادعاء بعدم استلام البضائع أو عدم طلبها، إضافة إلى استغلال خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً» والعقود الائتمانية.


كما حذرت الشركة من استمرار نشاط سرقة الهويات والاستيلاء على الحسابات الإلكترونية، مشيرة إلى أن العصابات الإجرامية عادت للتركيز بشكل أكبر على استهداف مستخدمي أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

 
 


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