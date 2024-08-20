خدمة جديدة تُغلق شاشات هواتف أندرويد تلقائياً عند السرقة

الوكيل الإخباري- بدأ بعض مستخدمي هواتف أندرويد استقبال خدمة Theft Detection Lock، التي ترصد سرقة أي هاتف ذكي، ومن ثم تغلق قفل الشاشة تلقائيًا.

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وحسب شركة جوجل، فإن الميزة الجديدة تجمع وتحلل كمية كبيرة من البيانات التي تجمعها مستشعرات الهاتف، مثل مستشعرات التسارع Accelerometer، والبوصلة الاتجاهية Gyroscope، لرصد تعرض هاتف المستخدم للجذب من بين يديه عبر لص يحاول الفرار بسرعة كبيرة، سواء عبر الجري، أو من خلال ركوبه سريعًا لدراجة نارية، أو سيارة للفرار.



وبمجرد أن يرصد هاتف المستخدم تعرضه للسرقة، يقوم نظام تشغيل أندرويد تلقائيًا بتفعيل قفل الشاشة، مما يؤمن بيانات وتطبيقات المستخدم، ولا يسمح للص بالوصول إليها.



وبدأت الميزة الجديدة بالوصول إلى هواتف أندرويد في البرازيل، وستصل تباعًا إلى عموم مستخدمي الهواتف العاملة بنظام تشغيل أندرويد، بداية من إصدار 10 حول العالم خلال الفترة المقبلة.



يُذكر أن الخدمة الجديدة هي واحدة من حزمة مزايا قدمتها جوجل لمستخدمي «أندرويد» في مؤتمرها للمطورين IO 2024، ووعدت بأن تبدأ بالوصول إلى عموم المستخدمين بنهاية العام الجاري، إلا أن بعضها سيكون حصريًا لمستخدمي إصدار أندرويد 15 الأحدث.