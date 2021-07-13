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الثلاثاء، 13-07-2021 01:58 م

خدمة 'يوتيوب شورتس' للفيديوهات القصيرة قريبا في 100 بلد

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الوكيل الإخباري - أعلنت منصة يوتيوب الاثنين في بيان عن نيّتها إطلاق نسقها الجديد «يوتيوب شورتس» في أكثر من 100 بلد؛ وهي خدمة تتيح لمستخدميها إعداد مقاطع فيديو قصيرة ونشرها، كما الحال في تيك توك.

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وأطلقت يوتيوب هذه الخاصية التي أُعلن عنها العام الماضي بنسخة تجريبية قبل أشهر، ويتسنّى لمستخدمي المنصة في العالم أجمع مشاهدة هذه الفيديوهات القصيرة التي قد تصل مدّتها إلى 60 ثانية كحدّ أقصى.

 

غير أن أداة إعداد هذه الأشرطة ونشرها (التي تتيح إضافة نصّ أو مؤثّرات سمعية أو بصرية على وجه الخصوص) لم تطرح بعد في البلدان كلّها . 

وبعد الهند العام الماضي ثمّ الولايات المتحدة في مارس، بات يتسنّى لأكثر من 20 بلداً منها (بريطانيا وكندا وأمريكا اللاتينية) استخدام هذه الخاصية في يونيو، على أن تطرح في بلدان أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا كافة اعتباراً من 14 يوليو، بنسخة لا تزال قيد التجربة، وفق ما كشفت عنه يوتيوب.


وتعوّل المنصة على خدمتها الجديدة هذه قيد الانتشار في العالم لإثراء ركيزة جديدة من استراتيجيتها، ويتسنّى لمعدّي هذه الأشرطة القصيرة استخدام مقتطفات صوتية من فيديوهات على يوتيوب، ما يسهّل إنتاج بعض الفيديوهات التي قد تلقى انتشاراً واسعاً، مثل تلك التي يتمّ فيها التعليق على محتويات أخرى نشرت على يوتيوب أو تطبيق وصفة ما، ومن شأن خاصيات أخرى جديدة أن تسهّل وتعزّز مشاهدة أشرطة من هذا النوع تحصد أصلاً أكثر من 6,5 مليون مشاهدة يومية، وفق يوتيوب.


وأعلنت المجموعة أيضاً في هذا السياق أن صندوقها لدعم منتجي الفيديوهات القصيرة المزوّد 100 مليون دولار لعامي 2021 و2022 والذي سبق أن اعتُمد في الهند والولايات المتحدة، “سيُطلق عمّا قريب في بقيّة بلدان العالم”.

 

المصدر - هاشتاقات 

 




 

 


 

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