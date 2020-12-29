خدمة Amazon Fire TV تتجاوز 50 مليون مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم

الوكيل الإخباري _ كشفت شركة أمازون عن تجاوز خدمة Amazon Fire TV الـ 50 مليون مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم، والذين قاموا ببث مليارات الساعات من المحتوى كل شهر.

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واشارت شركة أمازون الى إنها أطلقت أكبر تحديث لبرامجها على الإطلاق لأجهزة Fire TV Stick (الجيل الجديد) وأجهزة Fire TV Stick Lite على مستوى العالم.



وحسبما جاء في احدث تدوينة لشركة أمازون :"التجربة الجديدة أكثر شخصية وبديهية مع ملفات تعريف المستخدمين، واكتشاف المحتوى المحسن، والتنقل الصوتي من Alexa "، وبالنسبة للمعلنين، ستساعد ميزات الاكتشاف الجديدة في زيادة التفاعل وظهور المحتوى مع الحفاظ على تناسق أنواع مواضع الإعلانات لدينا".



المصدر : اليوم السابع



