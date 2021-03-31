الأربعاء 31-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التربية تعلن برنامج الامتحانات لطلبة المدارس

جنايات عمان تقرر عدم مسؤولية هلسة عن تهمة الاستثمار الوظيفي

التعليم العالي توضح بخصوص وجود مستشارين في الوزارة

مداهمات أمنية واسعة والقبض على مطلوبين خطيرين - صور

الاستمرار بتوقيف المتهمين في قضية مستشفى السلط

الاستهلاكية المدنية لـ الوكيل: نبحث في قيمة الكوبونات للأسر العفيفة

الإفتاء تُجيز إفطار من تظهر عليه أعراض اللقاح

الدفاع المدني يخمد حريق مستودع اثاث مستعمل بالزرقاء

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 11.8 مليون دينار

الأربعاء، 31-03-2021 03:25 م

خرائط غوغل تبدأ في إرشاد السائقين نحو طرق صديقة للبيئة

1218896460


الوكيل الاخباري - أعلن تطبيق "خرائط غوغل" على الهواتف الذكية، يوم امس الثلاثاء، أنه سيبدأ في توجيه السائقين نحو سلوك طرق قليلة التلوث وصديقة للبيئة.

اضافة اعلان

وأوضحت شركة "غوغل" الأمريكية المطورة للتطبيق أنه سيرشد السائقين باتجاه طريق يعتقد أنها تولد أقل انبعاثات كربونية بناء على حركة المرور والمنحدرات، إلى جانب عوامل أخرى، بحسب وكالة "رويترز".

 

وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق هذه الميزة في وقت لاحق من العام الحالي في الولايات المتحدة، وستصل في النهاية إلى دول أخرى، وذلك كجزء من التزامها بالمساعدة في مكافحة تغير المناخ من خلال خدماتها.

ولفتت "غوغل" إلى أنها تستمد تقديراتها النسبية بشأن الانبعاثات الكربونية بإجرائها اختبارات على أنواع مختلفة من السيارات وأنواع الطرق، وكذلك باعتمادها على الرؤى الخاصة بمختبر الطاقة المتجددة الوطني التابع للحكومة الأمريكية.


وتضمن إعلان "غوغل"، كذلك تغييرات إضافية تركز على المناخ، إذ ستبدأ اعتبارا من شهر يونيو/ حزيران المقبل في تنبيه السائقين الذين على وشك السفر بشأن المناطق التي تحتوي على انبعاثات منخفضة.


كما أنه خلال الأشهر المقبلة، سيتمكن مستخدمو تطبيق "خرائط غوغل" من مقارنة السيارة وركوب الدراجات والمواصلات العامة وخيارات السفر الأخرى في مكان واحد، بدلا من التبديل بين الأقسام المختلفة.


وفي العام الماضي، أجريت دراسة على 20 شخصا في جامعة ولاية كاليفورنيا الأمريكية في لونغ بيتش، كشفت أن المشاركين بها كانوا أكثر ميلا إلى التفكير في انبعاثات الكربون أثناء اختيارهم الطرق التي سيسلكونها، بعدما أظهر لهم تطبيق ذكي التقديرات الخاصة بانبعاثات الكربون.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
24-1

واتساب يستعد لطرح ميزة جديدة

تطبيق-سناب-شات

كيفية تغيير اسم المستخدم في سناب شات

1048401407_0_292_3072_2020_1200x0_80_0_1_c6bc95aab7f386fe2916aa87c23e84f6

يوتيوب تخفي 'غير المعجبين' بمقاطع الفيديو

shutterstock_448807060-min_large

الكشف عن تأثير الهاتف الذكي على الذاكرة

60111e9b42360452612339a1

روسيا تصمم روبوتا خاصا للعمل في الفضاء المكشوف

308334_8_1549872390

غوغل: ارتفاع مؤشرات البحث عن الصحة النفسية أكثر من 1000%

أخبار متعلقة
shutterstock_448807060-min_large

الكشف عن تأثير الهاتف الذكي على الذاكرة

1027353421_0_217_3500_2111_1000x541_80_0_0_cd709b50e1cc9e97420cef02bd500332

تطبيق واتسآب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف!

download-14

واتسآب يجهز تقنية للحماية الفائقة

161517858336039400

تم تحميله أكثر من 100 مليون مرة.. تطبيق خطير في هاتفك يسرق بياناتك

adult-app-blur-1440722

تطبيقات تجمع أكبر حجم من بياناتك الشخصية!

spy-cell

تطبيق خطير على هاتفك يجب التخلص منه فورا