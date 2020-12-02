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الأربعاء، 02-12-2020 02:08 م

خرائط غوغل تطرح تحديثا يحوله إلى تطبيق مجتمعي

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الوكيل الاخباري - كشفت شركة "غوغل" الأمريكية عن طرحها تحديثا لتطبيق "خرائط غوغل" الشهير، والذي يحوله من تطبيق خدمي للمواقع الجغرافية إلى تطبيق مجتمعي يقدم معلومات.

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وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن التحديث الجديد سيمكن تطبيق "خرائط غوغل" من عرض خلاصة الأخبار والتغييرات الحادثة في المجتمع المحيط بالمستخدم.

وسيقدم التطبيق آخر التطورات الحادثة في المدينة والتغييرات الواقعة سواء سياسية أو اقتصادية أو خدمة، مثل تغييرات في مواعيد فتح المطاعم مثلا أو تغييرات في الخدمات.


وستكون تلك الميزة الجديدة في تطبيق "غوغل مابس" موجودة في أيقونة "استكشف".

 

وستتضمن خلاصة الأخبار على "خرائط غوغل" أيضا أحدث التعليقات والصور والمنشورات المرتبطة في المنطقة المحيطة بالشخص.


بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تتابع متجرًا أو مطعمًا قريبًا، فستتلقى تحديثات منها من خلال الخلاصة، حول أبرز العروض الجديدة التي يقدمونها، وما إلى ذلك من أمور.


ويتم حاليا اختبار تلك الميزة الجديدة على نطاق محدود، لكن غوغل وعدت بتقديمها خلال أيام لكل مستخدمي "خرائط غوغل" قريبا على أجهزة "أندرويد" و"آي أو إس".

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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