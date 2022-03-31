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الخميس، 31-03-2022 01:51 م

خرائط غوغل توصل الشركة إلى وزارة العدل الأميركية!

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الوكيل الإخباري -أعادت وزارة العدل الأميركية فتح التحقيقات في خرائط غوغل لتحديد ما إذا كان الجمع بين الخدمة وبرامج أخرى من غوغل يخنق المنافسة بشكل غير قانوني.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصدرين أن التحقيق الخاص بوحدة غوغل ظهر لأول مرة في أواخر عام 2020 وكان هادئاً حتى الأشهر الأخيرة، عندما بدأ المحققون مرة أخرى في إجراء تحقيقات، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وتركز التحقيقات على محورين، الأول على التطبيقات، بما في ذلك الملاحة، التي يتم توفيرها من خلال شاشات المعلومات والترفيه في السيارات، وتأتي ضمن حزمة Google Automotive Services لشركات صناعة السيارات، وتجمع معاً خرائط ومتجر تطبيقات غوغل بلاي، ومساعد غوغل، والعديد من الخدمات الأخرى.

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