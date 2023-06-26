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الإثنين، 26-06-2023 03:51 م

خريطة مخفية داخل هاتفك تتعقبك

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الوكيل الإخباري - تحتوي أدوات الصور والخرائط من غوغل على ميزة مخفية تتعقب موقعك وتخزنه جنباً إلى جنب مع صورك.

ومع كل نقرة على الكاميرا، يتم توثيق حياتنا وتخزينها بدقة، تاركة وراءها بصمة رقمية يمكن لأي شخص من خلالها الوصول إلى أجهزتنا أو حسابات غوغل.

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ولكن لحسن الحظ، هناك طرق لحماية خصوصيتنا وتولي المسؤولية عن بصمتنا الرقمية. إليك كيفية التحكم في بيانات موقع صورك، وتقييد تتبع غوغل، وتعطيل ميزة خريطة الموقع المتطفلة .

 

وللحد من تتبع غوغل لصورك، اتبع الخطوات التالية:

لمستخدمي آيفون


 - قم بتشغيل تطبيق صور

- غوغل واضغط على خيار البحث في الشريط السفلي.

- ضمن قسم الأماكن، يمكنك رؤية المواقع المرتبطة بصورك.

- للحد من التتبع، افتح إعدادات صور غوغل وانقر على صف الموقع.

- يمكنك إدارة الصور مع تفاصيل الموقع وضبط مصادر الموقع.

- افتح صور غوغل، وانقر على الأيقونة الدائرية في الزاوية اليمنى العليا، وانقر على إعدادات صور غوغل.

- انقر فوق صف الموقع وإدارة إعدادات الموقع.

- لإزالة موقع أو إضافته، انقر على صورة واستخدم رمز القلم الرصاص.


لمستخدمي أندرويد
- افتح صور غوغل، وانقر على الأيقونة الدائرية، وانقر على إعدادات صور غوغل.

- انقر فوق صف الموقع وإدارة إعدادات الموقع.

- لإزالة موقع أو إضافته، انقر على صورة واستخدم رمز القلم الرصاص.

- لاحظ أنه يمكنك فقط تحديث أو إزالة المواقع المقدرة، ولا يمكنك تحرير أو إزالة المواقع المضافة تلقائياً بواسطة الكاميرا.

 

كيفية تعطيل الموقع على الصور المستقبلية:
بالنسبة لمستخدمي آيفون، انتقل إلى الإعدادات والخصوصية والأمان وخدمات الموقع وأوقف تشغيل الموقع للصور.

بالنسبة لمستخدمي أندرويد، حدد تطبيق الكاميرا، وانقر فوق رمز العجلة المسننة، وقم بالتمرير لأسفل، وقم بإيقاف تشغيل علامات الموقع.

على الهاتف المحمول، افتح خرائط غوغل، وانقر فوق الرمز، وانتقل إلى المخطط الزمني الخاص بك، وانقر فوق النقاط الموجودة في الزاوية اليمنى العليا، وقم بالوصول إلى الإعدادات والخصوصية. قم بإيقاف تشغيل سجل المواقع وتعيين خيار الحذف التلقائي.


على سطح المكتب، افتح خرائط غوغل، وانقر فوق الرمز، وانتقل إلى إدارة حساب غوغل الخاص بك، وانقر فوق البيانات والخصوصية، وضمن إعدادات السجل، قم بإيقاف تشغيل سجل المواقع وتعيين خيار الحذف التلقائي.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك تقييد تتبع غوغل لصورك وتعطيل خدمات الموقع وتعطيل ميزة خريطة الموقع في صور غوغل لحماية خصوصيتك.

 

 

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