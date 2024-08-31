خطأ تقني وراء تغيير لون أيقونة "فيسبوك"

واعتبر البعض أن اللون الجديد المعتم هو نوع من التسويق للعلامة التجارية بشكل مختلف، وهو التغيير الذي لم يلقَ استحساناً عند مستخدمي التطبيق.
وقال ديف أرنولد، مدير الاتصال في «ميتا»، إن لون أيقونة فيسبوك سيعود إلى لونه الاعتيادي بمجرد صدور التحديث الأخير ونزوله على متجر أبل، مؤكداً أن الأمر لم يكن نوعاً من التسويق، وإنما خطأ في البرمجة أدى لاختلاف الألوان المعتادة، وهو ما عمل على إصلاحه فريق «ميتا» التقني، وسيظهر بلونه المعتاد بعد أول تحديث.
البيان
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