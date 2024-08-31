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خطأ تقني وراء تغيير لون أيقونة "فيسبوك"

فيسبوك
فيسبوك
السبت، 31-08-2024 11:02 ص

الوكيل الإخباري-   خلال الأيام القليلة الماضية، لاحظ البعض تغييراً في لون أيقونة «فيسبوك» الشهيرة، حيث اعتمدت لوناً أسود داكناً مع الأزرق، على عكس اللون المعتاد حيث يأتي حرف "F" بالأبيض، ولون أرضية الأيقونة يكون رمادياً مائلاً للأزرق.

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واعتبر البعض أن اللون الجديد المعتم هو نوع من التسويق للعلامة التجارية بشكل مختلف، وهو التغيير الذي لم يلقَ استحساناً عند مستخدمي التطبيق.

 

إلا أنه، وفقاً لـ «بزنس إنسايدر»، لم يكن هذا التغيير «إعادة branding» للعلامة التجارية، وإنما مجرد خطأ تقني أدى إلى اختفاء لون الأرضية الرمادي المائل للأزرق في شعار فيسبوك ليحل محله الأسود المعتم.


وقال ديف أرنولد، مدير الاتصال في «ميتا»، إن لون أيقونة فيسبوك سيعود إلى لونه الاعتيادي بمجرد صدور التحديث الأخير ونزوله على متجر أبل، مؤكداً أن الأمر لم يكن نوعاً من التسويق، وإنما خطأ في البرمجة أدى لاختلاف الألوان المعتادة، وهو ما عمل على إصلاحه فريق «ميتا» التقني، وسيظهر بلونه المعتاد بعد أول تحديث.

البيان

 
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