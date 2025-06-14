خطأ فادح في ميزة "AI Overview" من غوغل بشأن حادث تحطم طائرة هندية

وبحسب موقع Ars Technica، ظهرت هذه المعلومة ضمن نتائج الذكاء الاصطناعي في محرك البحث قبل الروابط الإخبارية التقليدية، ما ساهم في انتشار الخطأ على نطاق واسع. ويرجّح أن سبب الخلط يعود إلى كثرة ذكر "إيرباص" كمنافس لـ"بوينغ" في تغطيات إعلامية مرتبطة بالحوادث الجوية.
يُشار إلى أن هذه ليست أول هفوة ترتكبها "AI Overview"، إذ سبق أن عرضت معلومات خاطئة مثل الإشارة إلى أن العام الحالي هو 2024 بدلاً من 2025.
وتقوم غوغل بتوسيع استخدام هذه الميزة تدريجيًا منذ إطلاقها العام الماضي، إلا أن الحادثة الأخيرة أعادت تسليط الضوء على التحديات التي تواجه أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تقديم معلومات دقيقة، خصوصًا في القضايا العاجلة والمعقدة.
خبراء تقنيون حذروا من أن مخرجات الذكاء الاصطناعي غير حتمية وقد تختلف باختلاف السياق، مما يجعل من الصعب الاعتماد عليها كمصدر رئيسي للمعلومات دون تحقق بشري.
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