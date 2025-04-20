خطر كبير.. احذر تصفح وسائل التواصل لهذه الأسباب

وتوضح الدكتورة كاملة الحاج، المتخصصة في علم النفس، أن الاستخدام المفرط للفلاتر يعزز من معايير جمال غير واقعية، ويؤدي إلى مشكلات نفسية مثل فقدان الثقة بالنفس والقلق والاكتئاب، مشيرة إلى أن 90% من النساء يستخدمن الفلاتر على صورهن.
كما توصي بأخذ فترات راحة من وسائل التواصل، ومتابعة محتوى يُشجع على تقبّل الذات، مشددة على أهمية إدراك أن الكمال غير موجود، وأن الجمال الحقيقي يتجاوز ما تعكسه الكاميرا.
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