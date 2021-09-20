خطط آبل لنظارات الواقع الافتراضي مستمرة

الوكيل الإخباري - تستمر الخطط الخاصة بنظارات الرأس للواقع الافتراضي من شركة آبل، حيث يقال إنها تختبر الآن لوحة عرض بكثافة بكسل تبلغ 3000 نقطة في الإنش.





اضافة اعلان

ويبلغ الحد الأقصى للوحات OLED التقليدية 600 نقطة في الإنش، وقد استخدمت الشركة حتى الآن مصطلح Retina لوصف شاشات تصل كثافتها إلى 227 نقطة في الإنش.





ويعتقد أن الشركة تعمل على جهازين مختلفين يتم ارتداؤهما على الرأس ومن المتوقع على المدى الطويل إطلاق Apple Glasses، وهو جهاز يمكن ارتداؤه يشبه النظارات التقليدية ولكن مع شاشات مدمجة للإشعارات ومحتوى الواقع المعزز، مثل الأسهم المتراكبة في الشارع أمامك للإشارة إلى اتجاهات خرائط آبل.



ومن غير المتوقع إطلاق Apple Glasses قبل العام المقبل على أقرب تقدير، ويتوقع الكثيرون إطلاقها في وقت لاحق.



ومع ذلك، نتوقع قبل ذلك الحين رؤية نظارة الرأس من الجيل الأول المزودة بوظائف الواقع الافتراضي والواقع المعزز.



ومن المتوقع أن يتم ذلك في الربع الثاني من العام المقبل، وأن يتراوح سعرها بين نحو ألف دولار وعدة آلاف من الدولارات. وأحد الاحتمالات هو أنها تستهدف المطورين وغيرهم من المهنيين أكثر من المستهلكين.



واستخدمت الشركة مصطلح شاشة Retina لأول مرة لجهاز آيفون 4، الذي تبلغ كثافة البكسل فيه 326 نقطة في الإنش.

وقال ستيف جوبز إن هذا يعني أن البيكسلات كانت صغيرة جدًا لدرجة أنه من المستحيل على العين رؤيتها على مسافة عرض عادية للهاتف تبلغ 12 إنش.



وتتميز شاشات Retina الأخرى بكثافات بكسل متفاوتة، وكان أقلها هو الجيل الأول من ماك بوك برو الذي يستخدم كثافة 227 نقطة في الإنش.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



اظهار أخبار متعلقة

