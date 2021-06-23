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الأربعاء، 23-06-2021 12:02 م

خطوات إعادة ترتيب صفحات الواجهة iOS 15 وحذفها

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الوكيل الإخباري - قامت آبل بتغيير طريقة عرض التطبيقات على هواتف آيفون مع تحديث iOS 14، وذلك لتعطيك حرية أكثر في تخصيصها.

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خطوات إعادة ترتيب صفحات الواجهة وحذفها: 

1- حتى تتمكن من إعادة ترييب الصفحات أو تغيير الترتيب الإفتراضي الذي يصدر به الهاتف قم باتباع الخطوات التالية.
2- اضغط واستمر بالضغط على أي مساحة فارغة في الواجهة حتى تبدأ الأيقونات والشاشة بالاهتزاز.

3- وبعد ذلك قم بالضغط على النقاط الثلاثة أسفل الصفحة حتى تظهر لك قائمة الصفحات الرئيسية.
4- يمكنك تغيير ترتيب الصفحات عبر سحب الصفحة إلى مكانها الجديد، وبعد أن تنتهي قم بالضغط على زر تم الموجود بالأعلى مرتين حتى تخرج من وضع التعديل.

5- وحتى تقوم بحذف صفحة من الواجهة فإن عليك الاستمرار في وضع الاهتزاز ثم الضغط على العلامة أسفل الصفحة التي ترغب في حذفها.
6- وبعد ذلك قم بالضغط على علامة – الموجودة أعلى الصفحة لحذفها تمامًا.
7- ولا يتم حذف التطبيقات عندما تقوم بحذف الصفحة الرئيسية التي تحتويها، ويمكنك الوصول إليها بسهولة عبر مكتبة التطبيقات الموجودة في الهاتف.
8- ويدعم نظام iPadOS 15 وWatchOS 15 نفس الخطوات لإعادة ترتيب التطبيقات وصفحات الواجهة المختلفة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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