خطوات إنشاء ماسنجر بوت

الوكيل الإخباري - يمكنك إنشاء ماسنجر بوت بكل سهولة، حيث لا تحتاج إلى خبرة في البرمجة أو حتى معرفة بطريقة عمل فيسبوك.



طريقة إنشاء ماسنجر بوت:

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1- يجب أن تختار مستضيف خدمة ماسنجر بوت قبل أن تبدأ في تصميمه، ويوجد الكثير من مقدمي هذه الخدمة.

2- ولكن تمتاز خدمة Chatfuel التي اخترناها بكونها سهلة الاستخدام، ولذلك يفضلها الكثيرون.

3- توجه في البداية إلى موقع الخدمة ثم قم بعمل حساب في الموقع وبعد ذلك ربط صفحة فيسبوك الخاص بك بهذا الحساب.

4- وتحتاج بعد ذلك لعمل الرسالة الترحيبية، حيث تظهر هذه الرسالة لعملائك عندما يبدأون في التحدث مع ماسنجر بوت الخاص بك.

5- وحتى تقوم بذلك توجه إلى صفحة فيسبوك الخاصة بك ثم اختار الإعدادات وبعد ذلك الرسائل.

6- ويمكنك أن تجد هذا الاختيار في واجهة فيسبوك للأعمال إن قمت بتفعيلها سابقًا.

7- وتجد اختيار أمامك يدعى أظهر رسالة ترحيب، قم بتفعيل هذا الاختيار إدخال رسالتك الترحيبية ثم قم بحفظ التعديلات.

8- وتستطيع تعديل هذه الرسالة عبر واجهة Chatfuel أيضًا، وذلك عبر اختيار الرسالة الترحيبية من داخل واجهته وإدخال الرسالة التي ترغب بها.

9- ويمكنك عمل رد افتراضي على الرسائل التي تستقبلها، ويتم استخدام هذا الرد بغض النظر عن محتوى الرسالة التي تصلك.

10- وذلك يعني أن الرد ثابت لا يتغير، ويكون في العادة سنعاود الاتصال بكم أو إنتظر حتى يتصل بك أحد مزودي الخدمة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية





