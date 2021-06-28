الإثنين 28-06-2021
الوكيل الاخباري

الأرصاد لـ الوكيل : الموجة الحارة مستمرة خلال الأيام القادمة

الأوبئة تبحث اليوم مزج المطاعيم والجرعة الثالثة وخفض سن متلقي اللقاح

ترخيص السواقين تعلن عن مواعيد جولات ' بنوصلك '

مجلس النواب الـ 19 أقرّ في دورته الأولى 23 مشروع قانون وقانونا معدّلا

ترجيح ارتفاع أسعار المشتقات النفطية من 2 إلى 4 % نهاية الشهر الحالي

الصحة : على هذه الفئة التوجه إلى مراكز التطعيم دون موعد

الملكة رانيا تهنئ ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

وظائف شاغرة لدى مياهنا.. تفاصيل

مهلة تأجيل دفع ضريبة الدخل 2 % عند الاستيراد تنتهي بالأول من تموز

الإثنين، 28-06-2021 12:07 م

خطوات إنشاء ماسنجر بوت

بوت-ماسنجر


الوكيل الإخباري - يمكنك إنشاء ماسنجر بوت بكل سهولة، حيث لا تحتاج إلى خبرة في البرمجة أو حتى معرفة بطريقة عمل فيسبوك. 

طريقة إنشاء ماسنجر بوت:

اضافة اعلان

1- يجب أن تختار مستضيف خدمة ماسنجر بوت قبل أن تبدأ في تصميمه، ويوجد الكثير من مقدمي هذه الخدمة.
2- ولكن تمتاز خدمة Chatfuel التي اخترناها بكونها سهلة الاستخدام، ولذلك يفضلها الكثيرون.
3- توجه في البداية إلى موقع الخدمة ثم قم بعمل حساب في الموقع وبعد ذلك ربط صفحة فيسبوك الخاص بك بهذا الحساب.

4- وتحتاج بعد ذلك لعمل الرسالة الترحيبية، حيث تظهر هذه الرسالة لعملائك عندما يبدأون في التحدث مع ماسنجر بوت الخاص بك.
5- وحتى تقوم بذلك توجه إلى صفحة فيسبوك الخاصة بك ثم اختار الإعدادات وبعد ذلك الرسائل. 
6- ويمكنك أن تجد هذا الاختيار في واجهة فيسبوك للأعمال إن قمت بتفعيلها سابقًا.
7- وتجد اختيار أمامك يدعى أظهر رسالة ترحيب، قم بتفعيل هذا الاختيار إدخال رسالتك الترحيبية ثم قم بحفظ التعديلات. 

8- وتستطيع تعديل هذه الرسالة عبر واجهة Chatfuel أيضًا، وذلك عبر اختيار الرسالة الترحيبية من داخل واجهته وإدخال الرسالة التي ترغب بها.
9- ويمكنك عمل رد افتراضي على الرسائل التي تستقبلها، ويتم استخدام هذا الرد بغض النظر عن محتوى الرسالة التي تصلك.
10- وذلك يعني أن الرد ثابت لا يتغير، ويكون في العادة سنعاود الاتصال بكم أو إنتظر حتى يتصل بك أحد مزودي الخدمة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
windows11-1170x658

ويندوز 11 يدعم تطبيقات أندرويد

download (2)

تعرف على اهداف مايكروسوفت تريد Steam

what_is_google_one_main3_thumb1200_4-3

شارك مساحة تخزين Google One الخاصة بك مع عائلتك

android-q-720x720

طريقة انشاء تطبيق اكتشاف الحوادث في هاتف بكسل

شريط-اللمس-Touch-Bar-في-جهاز-ماك-بوك-برو-2016

كيفية أصلاح شريط اللمس في أجهزة ماك بوك عند توقفه عن العمل

download

أفضل بدائل كلوب هاوس للاندرويد 2021

أخبار متعلقة
1120161123260934

إعلانات فيسبوك تصاب بنكسة

c17f1b34-fbce-4029-bb46-c5c488661c90

فيسبوك تختبر الإعلانات الواقع الافتراضي

encyclopedia-ما-هو-سبوتيفاي-Spotify

سبوتيفاي تطرح تطبيق الصوت المباشر Greenroom

e38490a2d6ca0f963f035d9eb27e1abe

ابرز الطرق لاغلاق تقارير تأكيد وصول الرسائل في واتساب وفيسبوك

تقنية-deepfake

فيسبوك يطور ميزة جديدة بعكس هندسة التزييف العميق

1117554

اليك الخطوات ... لمعرفة ربط مفتاح التوثيق الثنائي مع حساب فيسبوك وتويتر وجوجل