خطوات اجراء مكالمات Facetime عبر ساعة آبل

الوكيل الإخباري - تقدم ساعة آبل الكثير من المميزات لمستخدميها، وتضم هذه المميزات إمكانيات تجعلك تتخلى عن الهاتف تمامًا ولا تحتاج للإمساك به.

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وتأتي خاصية إجراء مكالمات Facetime عبر ساعة آبل كواحدة من هذه المميزات التي تسهل عليك استخدام الخدمة.

حيث تستطيع إجراء المكالمات دون الحاجة لإمساك الهاتف أو البحث عن جهة إتصال بعينها عبر الهاتف، ويتم إجراء المكالمة عبر الساعة ولكن من خلال الهاتف كوسيط للاتصال بالشبكة إن لم تكن تمتلك نسخة تدعم شريحة الاتصال من الساعة.

يمكنك استخدام الساعة لإجراء المكالمات عبر أكثر من طريقة، حيث تستطيع فعل ذلك عبر توجيه الأوامر الصوتية إلى سيري.



أو عبر تطبيق الإتصال الذي تمتلكه الساعة، كما تستطيع بدء المكالمة في الهاتف وإكمالها عبر الساعة مباشرةً.

وتستطيع إجراء المكالمة عبر استخدام أوامر سيري من خلال الخطوات التالية:

1- قم بتشغيل سيري على الساعة عبر الضغط على الزر الفيزيائي أو التحدث إليها أو الضغط على أداة سيري المصغرة.

2- وبعد ذلك إطلب من سيري إجراء مكالمة Facetime واختر إسم المستخدم الذي ترغب في التحدث معه مباشرةً.

3-انتظر لثوان وتجد أن المكالمة قد بدأت بالفعل عبر الساعة، ويمكنك إنهاؤها عبر الضغط على الزر الأحمر الكبير.

4-ويمكنك التوجه إلى تطبيق المكالمات المثبت على الساعة، وتجده بنفس العلامة الموجودة في الهاتف.

5- وبعد ذلك ابحث عن جهة الاتصال التي ترغب في التحدث معها واختر إجراء مكالمة Facetime صوتية حتى تبدأ بالتحدث مع الطرف الآخر.

6- وإذا كنت ترغب في نقل المكالمة من الهاتف إلى الساعة، فإن كل ما عليك فعله هو الضغط على علامة مكبر الصوت واختيار الساعة من القائمة التي تظهر لك.

7- وتعرض لك هذه القائمة جميع أجهزة البلوتوث المتصلة بهاتفك والتي يمكنك إكمال إجراء المكالمة عبرها دون الحاجة لإمساك الساعة على الإطلاق.

8- وإذا كنت تمتلك ساعة آبل تدعم الإتصال عبر الشريحة، فإنك تستطيع إجراء المكالمات عبر الشريحة المثبتة فيها.

9- وذلك دون الحاجة لاستخدام الهاتف أو اجراء مكالمات Facetime فقط، حيث تعمل المكالمات المعتادة عبر الشبكة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية