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السبت، 04-09-2021 12:47 م

خطوات استخدام الوضع المشترك في مايكروسوفت تيمز

مايكروسوفت-تيمز


الوكيل الإخباري - أصبحت منصة مايكروسوفت تيمز أحد أهم منصات العمل عن بعد، وذلك بسبب المميزات والتسهيلات التي تقدمها لتتمكن من إدارة فريق العمل.

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وتعمل المنصة جاهدة على إضافة المزيد من المميزات لجعل استخدامها أفضل، وحتى تنقل إحساس العمل معًا في مكتب ولكن بشكل افتراضي.

 

استخدام الوضع المشترك في مايكروسوفت تيمز يمكنك الوصول إلى الوضع المشترك في مايكروسوفت تيمز عبر نسخة الموقع الخاص بها، وهي لا توفر إلا مشهدًا واحدًا.

ويمكنك الوصول إلى هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية: 

1 - توجه إلى موقع تيمز، وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في الخدمة.
2 - وبعد ذلك اضغط بدء الاجتماع الآن أو الاشتراك في إجتماع موجود بالفعل. 

3 - ومن ثم اضغط على علامة الثلاث نقاط الموجودة في شريط التحكم داخل الاجتماع.

4 - واختر خاصية الوضع المشترك من القائمة المنبثقة التي تظهر لك، وتجد إلى جوارها ملاحظة بأنها لازالت تحت التجربة.

5 - ويتم تغيير شكل شبكة المشاركين لتصبح أشبه بقاعة حضور أو قاعة رياضية، ويتم وضع كل مشترك في مقعد خاص به. 

6 - ولا تظهر طريقة العرض الجديدة لجميع المشاركين في الاجتماع، ولذلك يجب على كل مستخدم أن يفعل هذه الخاصية عبر جهازه إذا أراد استخدامها.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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