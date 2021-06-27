خطوات استخدام بصمة الوجه مع الكمامة في آيفون

الوكيل الإخباري - يواجه مستخدمو آيفون مشكلة في استخدام بصمة الوجه مع الكمامة، وهذا لأن المستشعر لا يقرأ الكمامة جيدًا.

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ويمثل هذا الأمر إزعاجًا للمستخدمين خاصةً مع وباء كورونا، ولذلك أطلقت آبل تحديث لتستخدم الساعة بدلًا من بصمة الوجه.

تحسين أداء بصمة الوجه مع الكمامة في آيفون :

1 - توجه إلى قائمة الإعدادات ثم بصمة الوجه وكلمة المرور، ثم اختار إعادة تهيئة بصمة الوجه في البداية، وبعد ذلك قم بوضع الكمامة على نصف وجهك فقط كما ترى في الصورة.

2 - ثم أكمل إعداد بصمة الوجه كما يخبرك الهاتف.

3 - وبعد ذلك عد إلى قائمة الإعدادات ولكن قم باختيار المظهر البديل، ثم قم بإعداده وأنت تضع نصف القناع على نصف وجهك الآخر.

4 - قد يخبرك الهاتف بأن وجهك غير واضح، قم بتحريك الكمامة شيئًا بسيطًا حتى تعمل البصمة بشكل جيد.

5 - ويجب أن تعمل بصمة الوجه بشكل جيد الآن مع الكمامة، ولكن تستطيع اضافة وجهك وأنت ترتدي الكمامة بالكامل في المظهر البديل.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



